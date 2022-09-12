Gök eş anlamlısı nedir? Gök kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gök kelimesi Eski Türkçe "kȫk" sözcüğünden türeyen bir kelimedir. "Gökyüzü, mavi" anlamına gelir. Eski Türkçede kaldırmak anlamına gelen "köt-" kelimesi ya da sırt anlamına gelen "köt" kelimesiyle el kökten geldiği düşünülmektedir. Kök kelimesinin dilimizdeki en eski yazılı kaynağı Orhun Yazıtları olarak bilinmektedir.

Gök kelimesi dilimizde içerisinde gök cisimlerinin yer aldığı, dolaştığı sonsuz boşluk uzay ve yeryüzünün üstüne mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk olarak tanımlanır. Gök cümle içinde "yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk" anlamında da kullanılır.

Gök kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Gök kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Sema

Feza

Asuman

Felek

Göğün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gök kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Gök yukarıda uçsuz bucaksız bir deniz gibi.

Bayrak semada ahenkle dans ediyor âdeta.

Semayı düşününce sonsuz bir boşluk oluşuyor kafamda.

Sabahın turuncu örtüsü beyaz tülleri sıyırdıkça mavileşen fezada bir ses bile duyulmuyordu.

Mavi ve turuncu birbirine karıştığında bu eşsiz manzarayı her zaman fezada izleyebilmek çok büyük bir şanstı.

O mavi gözleri bir asuman gibi yer kaplıyordu gönlümde.

Asumanın manzarası gözlüğüne yansımıştı, ah ne de hoştu o manzara!

Bu felekte tek bir yıldız bile gözükmüyordu artık şehrin içinde.

Kuşların cıvıltısı feleğin sonsuzluğuyla birleştiğinde içimde güzel bir his yayılıyordu.



