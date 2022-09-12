Alem eş anlamlısı nedir? Alemin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı şekilde alem kelimesi vardır. Birisi "alem" olarak diğeri de "âlem" olarak yazılır. Bu nedenle iki kelimenin de anlamı ve eş anlamlıları farklıdır. Alem kelimesi de âlem kelimesi de Arapçadan alıntıdır. İki kelime de Arapça "ˁlm" kökünden gelir.

Alem olarak kullanılan kelime Arapçada ˁalam kelimesinden alıntıdır. ˁAlam kelimesi "simge, işaret, sancak, bayrak" anlamına gelir. Türkçeye "alem" olarak geçen bu kelime TDK'de "bayrak, ayça, simge" anlamında kullanılır.

Âlem olarak kullanılan kelime ise Arapçada ˁālam kelimesinden alıntıdır. ˁĀlam kelimesi ise "dünya, kâinat" anlamına gelir. Türkçeye "âlem" olarak geçen bu kelime TDK'deki anlamı çok fazladır. TDK'ye göre âlem kelimesinin anlamları:

Evren, dünya, cihan.

Aynı konuyla ilgili kişiler ve bu kişilerin uğraşlarının büyünü.

Belli bir gruptaki canlıların tümü.

Durum ve şartlar.

Herkes, başkaları.

Ortam, çevre

Kendine özgü özellikleri bulunan şey.

Farklı davranış içinde bulunan kişi.

Eğlence

Alem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Alem kelimesinin eş anlamlısı "ayça" kelimesidir.

Âlem kelimesi bazen belli bir gruptaki canlıların bütününü ifade etmek için bazen de bir durumu açıklamak için kullanılır. Örneğin hayvanlar âlemi dendiğinde bir canlı grubunu işaret eder. Âlem kelimesinin eş anlamlılarını şöyle sıralayabiliriz:

Dünya

Evren

Eğlence

Hava

Herkes

Alemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Evrenin uçsuz bucaksız bilgisi, insanın sınırlı dünyasıyla kıyaslandığında şaşırtmaya devam ediyor.

Eğlence ortamlarını çok severdi, her hafta sonu arkadaşlarıyla yan yana gelmek için planlar yapardı.

Herkesin ne dediğini çok da önemsemez, doğru bildiği bir şey varsa söylemekten de yapmaktan da çekinmezdi.

Onu kendi havasına bıraksak yine de çalışmaz.

Minarelerin üzerindeki alemler genellikle ay yıldız şeklinde yapılıyordu.



