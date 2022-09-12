Alem eş anlamlısı nedir? Alemin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı şekilde alem kelimesi vardır. Birisi "alem" olarak diğeri de "âlem" olarak yazılır. Bu nedenle iki kelimenin de anlamı ve eş anlamlıları farklıdır. Alem kelimesi de âlem kelimesi de Arapçadan alıntıdır. İki kelime de Arapça "ˁlm" kökünden gelir.
Alem olarak kullanılan kelime Arapçada ˁalam kelimesinden alıntıdır. ˁAlam kelimesi "simge, işaret, sancak, bayrak" anlamına gelir. Türkçeye "alem" olarak geçen bu kelime TDK'de "bayrak, ayça, simge" anlamında kullanılır.
Âlem olarak kullanılan kelime ise Arapçada ˁālam kelimesinden alıntıdır. ˁĀlam kelimesi ise "dünya, kâinat" anlamına gelir. Türkçeye "âlem" olarak geçen bu kelime TDK'deki anlamı çok fazladır. TDK'ye göre âlem kelimesinin anlamları:
Alem kelimesinin eş anlamlısı "ayça" kelimesidir.
Âlem kelimesi bazen belli bir gruptaki canlıların bütününü ifade etmek için bazen de bir durumu açıklamak için kullanılır. Örneğin hayvanlar âlemi dendiğinde bir canlı grubunu işaret eder. Âlem kelimesinin eş anlamlılarını şöyle sıralayabiliriz: