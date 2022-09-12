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Alem eş anlamlısı nedir? Alemin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dil Kurumuna göre alem kelimesinin ifade ettiği ondan fazla anlam vardır. İfade ettiği bu ondan farklı anlama göre yine alabileceği çok sayıda eş anlamlı kelimeleri de mevcuttur. Alem kelimesi hem günümüzde hem de eski Türkçede günlük yaşamda sıkça kullanılan terimlerden biridir. Peki, alem kelimesinin eş anlamı nedir?

Alem eş anlamlısı nedir? Alemin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı şekilde alem kelimesi vardır. Birisi "alem" olarak diğeri de "âlem" olarak yazılır. Bu nedenle iki kelimenin de anlamı ve eş anlamlıları farklıdır. Alem kelimesi de âlem kelimesi de Arapçadan alıntıdır. İki kelime de Arapça "ˁlm" kökünden gelir.

Alem olarak kullanılan kelime Arapçada ˁalam kelimesinden alıntıdır. ˁAlam kelimesi "simge, işaret, sancak, bayrak" anlamına gelir. Türkçeye "alem" olarak geçen bu kelime TDK'de "bayrak, ayça, simge" anlamında kullanılır.

Âlem olarak kullanılan kelime ise Arapçada ˁālam kelimesinden alıntıdır. ˁĀlam kelimesi ise "dünya, kâinat" anlamına gelir. Türkçeye "âlem" olarak geçen bu kelime TDK'deki anlamı çok fazladır. TDK'ye göre âlem kelimesinin anlamları:

  • Evren, dünya, cihan.
  • Aynı konuyla ilgili kişiler ve bu kişilerin uğraşlarının büyünü.
  • Belli bir gruptaki canlıların tümü.
  • Durum ve şartlar.
  • Herkes, başkaları.
  • Ortam, çevre
  • Kendine özgü özellikleri bulunan şey.
  • Farklı davranış içinde bulunan kişi.
  • Eğlence
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Alem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Alem kelimesinin eş anlamlısı "ayça" kelimesidir.

Âlem kelimesi bazen belli bir gruptaki canlıların bütününü ifade etmek için bazen de bir durumu açıklamak için kullanılır. Örneğin hayvanlar âlemi dendiğinde bir canlı grubunu işaret eder. Âlem kelimesinin eş anlamlılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Dünya
  • Evren
  • Eğlence
  • Hava
  • Herkes
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Alemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Evrenin uçsuz bucaksız bilgisi, insanın sınırlı dünyasıyla kıyaslandığında şaşırtmaya devam ediyor.
  • Eğlence ortamlarını çok severdi, her hafta sonu arkadaşlarıyla yan yana gelmek için planlar yapardı.
  • Herkesin ne dediğini çok da önemsemez, doğru bildiği bir şey varsa söylemekten de yapmaktan da çekinmezdi.
  • Onu kendi havasına bıraksak yine de çalışmaz.
  • Minarelerin üzerindeki alemler genellikle ay yıldız şeklinde yapılıyordu.
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