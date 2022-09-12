Felsefe eş anlamlısı nedir? Felsefe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Felsefe kelimesi günlük yaşantı içinde duyduğumuz, geniş bir kullanıma sahip bir sözcüktür. Kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "falsafa(t)" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime de Arapçaya Eski Yunanca "bilgielik seven" anlamına gelen "philósophos" kelimesinden geçmiştir.

Kelimenin anlamına baktığımızda birden fazla anlama geldiğini görürüz. Felsefe sözcüğü varlığımızın sorgulanması, bir konu ya da nesne hakkında soyut düşünmek, dünyaya bakış açısı, bir filozof tarafından oluşturulan bir dönemin bakış açısı olarak farklı anlamları ifade etmektedir.

Felsefe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Felsefe kelimesinin iki tane eş anlamlısı sözcük vardır. Felsefenin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Hikmet

Öğreti

Felsefenin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Felsefe eş anlamlısı olan ve dilimize farklı bir dilden geçen ve birden fazla anlam içeren bir sözcüktür. Kelimenin eş anlamlıları ile farklı örnek cümleler kurabiliriz. Felsefe kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

Her bireyin inandığı bir hikmeti olmalıdır.

Her ülke kendi öğretileri doğrultusunda hareket etmelidir.

Her sanatçının kendine has bir hikmeti vardır.

Öğretisini başkalarına iletebilme umudundan artık vazgeçmişti.



