Gök taşı krateri üzerine kurulan ve elmaslarla bezeli eşsiz bir kasaba: Nördlingen

Doğal güzelliklerin yanında beşeri yapılarıyla dikkat çeken birçok yer bulunuyor. Bunlardan biri de Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Nördlingen kasabasıdır. 1100 yaşında olan bu kasabanın gizemi aslında gök taşı kraterinin içerisinde yer alıyor. İlk başlarda aslında bu kasabanın kraterin içerisinde kurulduğu bilinmiyordu. Kasabalılar yaşadıkları yerin sönmüş bir yanardağ kraterine kurulu olduğunu sanıyorlardı. 1960’larda ise Amerikalı jeologlar kasabayı ziyaret etti. Jeologlar, kasabadaki yerel binaların taşlarında sadece gök taşı çarpan bölgelerde bulunan “Suevite” adı verilen kayalardan inşa edildiğini fark ettiler.

Binaların birçoğu suevite taşından yapılmıştı ve bu taşlar minik elmaslarla doluydu. Nördlingen’deki yapılarda yaklaşık 72 bin ton elmas olduğu tahmin ediliyor.

Kasabada yapılan araştırmalara göre 15 milyon yıl önce bölgeye gök taşı düştü. 1 km çapındaki bu gök taşının saniyede 25 km hızla ilerlediği tahmin ediliyor. Aslında bu bölgeye gök taşı hızlı bir şekilde çarpmıştır. Bu çarpmanın etkisiyle ise yalnızca 26 kilometre çağında bir krater açılmamış aynı zamanda çarpma etkisiyle oluşan ısı ve basınçla kayalıklardaki karbon baloncuklar elmasa dönüşmüştür.