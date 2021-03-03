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Gök taşı krateri üzerine kurulan ve elmaslarla bezeli eşsiz bir kasaba: Nördlingen

Seray Üstün Seray Üstün 03.03.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Gök taşı krateri üzerine kurulan ve elmaslarla bezeli eşsiz bir kasaba: Nördlingen

Almanya’daki Nördlingen kasabası, gök taşının çarpmasıyla oluşan bir kraterin içine kuruludur. Bu nedenle kasabadaki her yer ışıl ışıl parlıyor. Almanya’da görülmeye değer yerlerden biri olan Nördlingen kasabası hakkındaki bilgiler hepinizi şaşırtacak.

Doğal güzelliklerin yanında beşeri yapılarıyla dikkat çeken birçok yer bulunuyor. Bunlardan biri de Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Nördlingen kasabasıdır. 1100 yaşında olan bu kasabanın gizemi aslında gök taşı kraterinin içerisinde yer alıyor. İlk başlarda aslında bu kasabanın kraterin içerisinde kurulduğu bilinmiyordu. Kasabalılar yaşadıkları yerin sönmüş bir yanardağ kraterine kurulu olduğunu sanıyorlardı. 1960’larda ise Amerikalı jeologlar kasabayı ziyaret etti. Jeologlar, kasabadaki yerel binaların taşlarında sadece gök taşı çarpan bölgelerde bulunan “Suevite” adı verilen kayalardan inşa edildiğini fark ettiler.

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Binaların birçoğu suevite taşından yapılmıştı ve bu taşlar minik elmaslarla doluydu. Nördlingen’deki yapılarda yaklaşık 72 bin ton elmas olduğu tahmin ediliyor.

Kasabada yapılan araştırmalara göre 15 milyon yıl önce bölgeye gök taşı düştü. 1 km çapındaki bu gök taşının saniyede 25 km hızla ilerlediği tahmin ediliyor. Aslında bu bölgeye gök taşı hızlı bir şekilde çarpmıştır. Bu çarpmanın etkisiyle ise yalnızca 26 kilometre çağında bir krater açılmamış aynı zamanda çarpma etkisiyle oluşan ısı ve basınçla kayalıklardaki karbon baloncuklar elmasa dönüşmüştür.

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Kasabanın varlığına dair ilk kayıtlar ise 9. yüzyıla dayanıyor. İlerleyen dönemlerde de insanlar krateri fark etmediği için bölgede bulunan taşlar binaların yapımında kullanılmıştır. Tarihi notlara göre, Nördlingen kasabası şu anda Almanya’da tamamen sağlam ve yerleşik bir şehir duvarına sahip olan üç kasabadan sadece biridir. Kasabada ayrıca gök taşı parçaları ve suevite taşlarının sergilendiği bir müze de bulunuyor. Müzeyi ziyaret eden turistlere gök taşı çarpması etkisiyle ilgili bilgi veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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