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Gökçe Akyıldız'ın dünyaevine giren kız kardeşiyle benzerliği çok şaşırttı! Bakın hangi dizide oynamış

06.11.2023 22:52 | Son Güncelleme:
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Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı 'Songül' rolü ile hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız'ın kız kardeşi Gözde Akyıldız dünyaevine girdi. İki kardeşin birbirine ikiz kadar benzerliği dikkat çekerken Gözde Akyıldız'ın da daha önce oyunculuk yaptığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gökçe Akyıldız bir dönem ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Kırgın Çiçekler dizisinde 'Songül' rolüne can veriyordu. Daha önce bir evlilik yapan ve Ömer Aslan adında bir oğlu olan Gökçe Akyıldız'ın kız kardeşi Gözde Akyıldız evlendi. Kız kardeşlerin düğün paylaşımını görenler güzelliklerine ve benzerliklerine hayran kaldı.

2017'de Mustafa Özyurt ile hayatını birleştiren Gökçe Akyıldız 2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı kucağına almıştı. 2020 yılında Mustafa Özyurt'tan boşanan Akyıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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31 yaşındaki başarılı oyuncu kız kardeşinin düğününden paylaşım yaptı. Kardeşlerin ikiz kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Gözde Akyıldız daha önce çocuk oyunculuk yaptı. Şimdilerde sosyolog olan Gözde Akyıldız, Serçe 2008, Üç Tatlı Cadı 2007, Ezo Gelin2006, Zeynep 2005, Beşinci Boyut 2005, Bütün Çocuklarım 2004, 24 Saat 2004, Çınaraltı2003, A.G.A 2003 gibi dizilerde rol aldı.


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Gökçe Akyıldız kırgın çiçekler Oyuncu evlilik yaşında

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