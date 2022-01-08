Gökçe Bahadır'dan evlilik yanıtı!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Gökçe Bahadır (40), önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sete gittiğini ifade eden Bahadır, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"YAPTIĞIN İŞİN İYİ OLMASI İÇİN UĞRAŞIYORSUN"

Son dönemde ses getiren yapımlarda yer alan ünlü şarkıcı, zor geçen 2021 yılının kendisi için iş anlamında iyi geçtiğini dile getirdi.

Gökçe Bahadır, "Güzel bir yıl geçti, işler güçler olarak... Yeni bir yıla girdik. Güzel projeler oldu. Proje geldiğinde bilmiyorsun nerelere geleceğini. Sadece yaptığın işin iyi olması için uğraşıyorsun." ifadelerini kullandı.

"HER AN MÜZİK İÇİN BİR ŞEYLER YAPABİLİRİM"

Muhabirlerin, "Müzikle çok ilgilisiniz. Albüm yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Bahadır, "Ben oyuncuyum. Müzikal yapıyordum. Müziği çok seviyorum ve her an müzik için bir şeyler yapabilirim." dedi.



"EVLİLİK KISMET!"

Sevgilisi Emir Ersoy ile evlilik düşünceleri olup, olmadığı sorulan Gökçe Bahadır, "Kısmet artık..." diyerek, yanıtladı.

