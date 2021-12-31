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Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi! "Sende bir Zuhal Olcay asaleti var"

31.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye yılbaşı programına katılan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır güzelliği ve sesi ve performansıyla geceye adeta damga vurdu. Sertab Erener'in Rüya şarkısını seslendiren Bahadır, jüri üyelerinden büyük övgü alırken Ebru Gündeş ile düet de yaptı. Beyazıt Öztürk ise Bahadır için "Sende bir Zuhal Olcay asaleti var" yorumunda bulundu.

Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi! "Sende bir Zuhal Olcay asaleti var"

Gökçe Bahadır'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansı izleyiciler tarafından oldukça konuşuldu. 31 Aralık Cuma akşamı TV8'de ekranlarında yayınlanan O Ses Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahnedeydi. Jüriyi adeta büyüleyen Gökçe Bahadır ise çok sayıda övgü aldı.

EBRU GÜNDEŞ'İ SEÇTİ

Jüri koltuğunda Oğuzhan Koç, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in oturduğu programda Gökçe Bahadır sesiyle başta jüri üyeleri olmak üzere ekran başındaki herkesi etkiledi. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Ebru Gündeş'i seçti.

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"SENDE BİR ZUHAL OLCAY ASALETİ VAR"

Gökçe Bahadır, programda Sertab Erener'in Rüya isimli parçasını seslendirdi. Performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri mest etti. Özellikle Beyazıt Öztürk, Bahadır için "Sende bir Zuhal Olcay asaleti var" yorumunda bulundu.

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GÖKÇE BAHADIR - EBRU GÜNDEŞ DÜETİ

Gökçe Bahadır, sonrasında Ebru Gündeş'in düet ısrarını kırmadı ve Gündeş'in "Teşekkür ederim" adlı şarkısını seslendirdi.

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O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk Ebru Gündeş Gökçe Bahadır
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