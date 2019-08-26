Gökçeada'da Madam'ın dibek kahvesi lezzeti

İlçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Rum köyü Zeytinli'de, babasından kalma kahvehaneyi 1970'li yıllardan itibaren işleten ve 2003'te vefat eden Madam Estratia'dan adını alan dibek kahvesi geleneği, aileden 68 yaşındaki Urania Kutufo tarafından yaşatılıyor.

Yunanistan başkenti Atina'da yaşamını sürdüren Kutufo, her sene yaz mevsiminin ilk günlerinde Gökçeada'ya gelerek adanın meşhur dibek kahvesini üretmeye başlıyor. Kutufo, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok turisti kahvehanede dibek kahvesinin müthiş lezzetiyle ağırlıyor.

Urania Kutufo, yaptığı açıklamada, "Madam'ın dibek kahvesi" adıyla ünlenen bu içeceğin adadaki geçmişinin 1890'lı yıllara uzandığını söyledi.

ÇOCUKLARIMA AKTARARAK BU TARİHİ YAŞATMAK İSTİYORUM



Dibek sisteminin kahvenin hem kalitesini hem de lezzetini artırdığını belirten Kutufo, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Bulgaristan, İtalya, Almanya gibi ülkelerden gelen turistler kahvemizi içmeye geliyor. Çocuklarıma aktararak bu tarihi yaşatmak istiyorum. Ben dördüncü nesil olarak kahveyi yaşatıyorum. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler kahvemizi yoğun şekilde tercih ediyorlar. Şu anda sosyal medyada ve internette de çok sayıda paylaşım var bizimle ilgili. Bu bizi mutlu ediyor. Ömrümüz yettiğince bu geleneksel lezzeti yapmaya devam etmek istiyoruz."