Gökçeada nerede, nereye bağlı? Denize nerede giirilir, nasıl gidilir?

Yüzlerce yıla yayılan köklü geçmişi, çok kültürlü yapısı, coğrafi güzellikleri ve kendine has lezzetleriyle her daim ilgi görmeyi başaran Gökçeada, tüm bu özelliklerinden dolayı artık klasikleşmiş tatil rotaları dışında farklı bir alternatif arayanlar için ideal bir seçeneğe dönüşüyor. Yüz ölçümüne kıyasla Gökçeada nüfus bakımından da oldukça düşük bir orana sahip olduğu için sakin bir tatil süreci geçirmek isteyenlere de hitap etmeyi başarıyor. Ayrıca Türkiye'deki nadir Cittaslow, yani "Sakin Şehir", unvanına sahip noktalardan biri olan Gökçeada, kesinlikle daha fazla kişi tarafından keşfedilmeyi hak ediyor. Peki, Gökçeada nerede, bu adada gezilmesi gereken yerler neler? İşte detaylar... Gökçeada Nerede? Öncelikle adaya dair en temel sorulardan biri sayılan "Gökçeada nereye bağlı?" sorusunun cevabıyla başlayalım. Türkiye'nin en batıdaki kara parçası Gökçeada, Çanakkale'nin 12 ilçesinden biri olmakla beraber şehir merkezinin kuzeybatısında yer alıyor. Geçmiş yıllarda Gökçeada uçakla ulaşım imkanı sunsa da günümüzde adaya yalnızca feribot seferleriyle gidilebiliyor. Çanakkale'nin kuzeyindeki Kabatepe Limanı'ndan hareket eden feribotlarla yaklaşık 1 saat 15 dakikada ulaşabileceğiniz Gökçeada'nın hem ada dışı hem de ada içi ulaşımı pek kolay sayılmıyor.

Gökçeada'ya Nasıl Gidilir? Ada dışından gelecek olanların Gökçeada ulaşım alternatifleri için öncelikle şehir merkezi dışındaki Kabatepe'ye varması gerekiyor. Kabatepe'den hareket eden feribotlar ise yolcuları yine adanın merkez dışındaki noktalarından biri olan Kuzu Limanı'na bırakıyor. Buradan adanın iç kesimindeki merkezine ise minibüs seferleriyle ulaşabiliyorsunuz. Adada keşfedilmeye değer birçok köy olmasına rağmen hem yolların bozukluğu hem de bu noktaların çoğundan geçmeyen minibüsler nedeniyle özel aracınız yoksa araç kiralamanız ya da taksi tercih etmeniz gerekebiliyor. Gökçeada Gezilecek Yerler Tarihin, doğanın ve kültürlerin bir araya geldiği Gökçeada'da birkaç güne sığdırılamayacak kadar gezilmesi gereken yer bulunuyor. Türk ve Rum köyleri, herkese hitap edebilecek çeşitliliğe sahip plajları ve benzersiz doğal güzellikleriyle Gökçeada'yı keşfedebilmek için yalnızca bir hafta sonu yetmeyebiliyor. Ancak adada öncelikli olarak görmeniz gereken yerlerin başında deniz kenarındaki tek yerleşim yeri olan Gökçeada Kaleköy bulunuyor. Adanın kuzeyindeki bu huzurlu noktada kumsal boyunca yürüyebilir ya da denize girebilir, Aya Marina Kilisesi'ni ziyaret edebilir, balık restoranlarında Gökçeada lezzetlerini tadabilir, dilerseniz hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.