Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Rusya Premier Lig takımlarından Rubin Kazan'da forma giyen Türk oyuncu Gökdeniz Karadeniz, sezon sonunda futbolculuk kariyerine son vereceğini duyurdu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki futbolcu, 7 Mayıs Pazartesi günü Ufa ile yapacakları karşılaşmada son kez Kazan Arena'ya çıkacağını belirterek, "Futbolcu olarak kariyerime son veriyorum. Ama futboldan kopamam. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Ama bu sadece benim kararımla olacak bir şey değil. Gelişme olursa ilerleyen günlerde açıklama yaparım." ifadelerini kullandı.

20 yıllık futbolculuk hayatında kendisine destek veren ailesine çok teşekkür ettiğini belirten Gökdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan bazen bir şey anlatmak ister, bazen de o kelimeler bulunamaz. Profesyonel futbol hayatımın 10 yılında gururla Trabzonspor forması giydim. Trabzonspor taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Büyük başarılara imza attığım Rubin Kazan'ın formasını da 10 yıl gururla giydim. Artık yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Rubin Kazan formasıyla son 2 maçıma çıkacağım. Kazan'da kendimi her zaman evimdeymiş gibi hissettim. Bana verdikleri destekten dolayı Rubin Kazan taraftarına ve Kazan kentine teşekkür ediyorum. Zor bir durum. Duygusallık yapmak da istemiyorum. Son olarak ise Kurban Berdyev hocama ve saha içinde ve dışında her zaman bana destek veren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."