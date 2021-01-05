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Gökgöl Mağarası nerede? Zonguldak Gökgöl Mağarası hakkında bilgi, özellikleri, giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 05.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Gökgöl Mağarası nerede? Zonguldak Gökgöl Mağarası hakkında bilgi, özellikleri, giriş ücreti

Türkiye'nin en uzun 10. mağarası olarak anılan Gökgöl Mağarası, Zonguldak'ın turistik noktalarından biri. Mağara, sarkıtları, dikitleri, galerileri ile ziyaretçilerini etkilemeyi başarıyor.

Gökgöl Mağarası Zonguldak gezilecek yerler listesinin olmazsa olmazlarından. Bu doğa harikası mağaraya gitmek isterseniz Gökgöl Mağarası nerede, oluşumu, hakkında bilgi, faydaları, giriş ücreti gibi detayları bulabileceğiniz yazının devamını mutlaka okumalısınız.

GÖKGÖL MAĞARASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Gökgöl Mağarası, Zonguldak-Ankara karayolunun hemen Zonguldak girişinde, yolun sağ kenarında yer almaktadır. Zonguldak - Gökgöl Mağarası arası 5 km. Şehir merkezine oldukça yakın olduğu için bireysel aracınızla ya da taksiyle çok rahat ulaşabilirsiniz.

Gökgöl Mağarası'nın haritadaki konumunu buradan görebilirsiniz.

GÖKGÖL MAĞARASI OLUŞUMU

Aktif bir damlataş mağarası olan Gökgöl, birbirine bağlı katlardan oluşmuş, yatay gelişmiş bir mağara. Ana galerinin yanında iki büyük yan koldan oluşuyor ve yan kolların buluştuğu yerde büyük çöküntü salonu bulunuyor. Gökgöl Mağarasının içi damla taş birikimi yönünden son derece zengin.

ZONGULDAK GÖKGÖL MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Gökgöl Mağarası, Türkiye'nin en uzun 10. Zonguldak'ın ise en uzun 2. mağarası olma özelliğini taşıyor. Mağarada girişten büyük çöküntü salonuna kadar Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu ve Mucizeler Salonu bölümlerini görebilirsiniz. Mağara içerisinde her türden oluşum bulunuyor. Sarkıtlar, dikitler, sarkıt ve dikitlerin birleşmesinden meydana gelen sütunların yanı sıra bayrak damla taşları ve dere üzerinde yer alan yoğun makarna sarkıtları görülmeye değer.

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Gökgöl Mağarası 875 metrelik yürüyüş yoluna sahip. Mağara içerisinde yağışlı dönemlerde debisi artan bir yer altı deresi akıyor. Yer altı deresi girişe yakın bir yerde doğal sifon ile Erçek deresine dökülüyor. Her metresinde ayrı bir oluşum bulunan mağara 2016 yılında tamamlanan restorasyonu ile ısı yayarak oluşumlara zarar veren genel aydınlatmalardan kurtarılmış, bunlar yerine ısı yaymayan led aydınlatmalar ile obje aydınlatması yapılarak oluşumların görsel güzellikleri ortaya çıkarılmıştır. Mağaramız oluşum aydınlatmaları, yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir teraslarıyla görülmeye değer güzelliktedir.

GÖKGÖL MAĞARASI FAYDALARI

Mağara havası yaz mevsiminde dışarıya göre daha serin, kış mevsiminde ise biraz daha sıcak oluyor. Mikroklima özelliğinden dolayı mağara sağlık turizmi bakımından da büyük öneme sahip.

gökgöl mağarası

Yapılan bir araştırma doğrultusunda, 3 astım hastasının mağaraya girmeden solunumları ile ilgili sorunları ölçülüp kaydedilmiş. Mağaranın içinde belli zamanlarda yapılan ölçümlerin sayısal değerleri de kaydedilmiş. Mağaradan çıktıktan sonraki değerler de kaydedilip, denekler hemen hastaneye götürülüp ciğer filmi çekilmiş. Bu filmde ve ölçülen değerlerde Gökgöl Mağarası'nın astım hastalığına, solunum yolları hastalığına ve strese iyi geldiği tespit edilmiş.

GÖKGÖL MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021 - ZİYARET SAATLERİ

2021 yılı için Gökgöl Mağarası giriş ücreti tam 10 TL, indirimli 5 TL.

Şuan için ziyaretçi merkezi çalışmaları devam ediyor ve mağara ziyarete kapalı.

Gökgöl Mağarası iletişim : 0 372 268 32 31

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