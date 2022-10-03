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Selin Ciğerci, Merve Boluğur’un düğününe yeni sevgilisiyle mi geldi? Olay görüntü

03.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile ikinci evliliğini kısa süre önce noktalayan Selin Ciğerci, Merve Boluğur’un düğününde yakışıklı bir adamla boy gösterdi. İkinci kez evlenen Boluğur'u yalnız bırakmayan Ciğerci'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle el ele olduğu iddia edildi. İşte düğünde dikkat çeken o görüntü...

Selin Ciğerci, Merve Boluğur’un düğününe yeni sevgilisiyle mi geldi? Olay görüntü

Gökhan Çıra tarafından aldatıldığı ortaya çıkan Selin Ciğerci'nin aşk hayatı sık sık gündeme geliyor. İkinci kez boşandıktan sonra ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya karar veren ünlü fenomen artık yeni sevgilisi olursa paylaşmayacağını söylemişti.

Ciğerci geçtiğimiz akşam gerçekleşen Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününe yanında yakışıklı bir adamla katıldı.

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Selin Ciğerci ve yeni sevgilisinin Merve Boluğur’un düğününde el ele olduğu iddia edildi.

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"HAYATINDA BİRİ VAR MI?"

Ciğerci'nin yeni sevgilisinin kim olduğu bilinmezken ünlü fenomen düğünden de partneriyle paylaşım yapmadı.

Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde "Hayatında biri var mı?" sorusuna "Yok aşkım ama biri ile yemekte orada burada foto görürseniz bilin ki arkadaşım ya da tanımaya çalışıyorum" demişti.

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Selin Ciğerci magazin sevgilisi ele
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