Gökhan Gönül, Başakşehir maçında yok

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maça Gökhan Gönül’den yoksun olarak çıkacak. Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Gökhan Gönül, zorlu Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Bu sezon Trabzonspor, Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, Gaziantep karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Gökhan, 23. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

(İHA)

