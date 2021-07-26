SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

26.07.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon başarılı bir takım kurup mutlak şampiyon olma hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda transfer sürecini devam ettiriyor. Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasından sonra bir sağ bek takviyesi yapacak yönetim gözünü tecrübeli yıldıza çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, santrafora kesinlikle bir takviye yapacak. Bir sol ön oyuncusu için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesi için son olarak Marsilya forması giyen Benedetto ismi gündeme geldi. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine eski Barcelonalı yıldızla görüşüyor. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan orada şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon başında yeniden Fenerbahçe forması giymişti.

RİZESPOR'A TRANSFER OLDU

gokhan-gonul-1619019

Gökhan Gönül'ün planları arasında bir sene daha futbol oynamak vardı fakat Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılmasından sonra bu istek gerçekleşmedi ve karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Gökhan Gönül, bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor'a transfer oldu ve Karadeniz ekibinin yeni kaptanı oldu.

ALEIX VIDAL İÇİN DEVREDELER

0x0-1627271676906

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine bir sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ile yollarını ayıran İspanyol sağ bek Aleix Vidal için senelik 2.5 milyon Euro önerdi!

BONSERVİS BEDELİ YOK

0x0-1627271681725

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası elinde sadece Nazım Sangare kalınca sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, birçok isimle temas kurdu. Son olarak sarılacivertlilerin adı Sevilla ile yollarının ayıran Aleix Vidal ile anılıyor. Portekiz'in prestijli gazetelerinden O Jogo, Fenerbahçe'nin, 31 yaşındaki İspanyol sağ beke 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret önerdiğini yazdı.Bonservisi elinde olan Vidal'in de düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

ARDA TURAN İLE BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

0x0-1627271683405

Aleix Vidal, Barcelona'da çok forma şansı bulamadan La Liga takımlarına kiralanmıştı. 2018 yılında Arda Turan, Atletico Madrid'ten Barcelona'ya transfer olduğunda Vidal de takıma katılmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın yeni transferi Boey İstanbul'daGalatasaray'ın yeni transferi Boey İstanbul'da
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Canlı yayında evlenme teklifi etti!Canlı yayında evlenme teklifi etti!
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Turan Gökhan Gönül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Canlı yayında evlenme teklifi etti!

Canlı yayında evlenme teklifi etti!

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.