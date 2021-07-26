Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, santrafora kesinlikle bir takviye yapacak. Bir sol ön oyuncusu için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesi için son olarak Marsilya forması giyen Benedetto ismi gündeme geldi. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine eski Barcelonalı yıldızla görüşüyor. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan orada şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon başında yeniden Fenerbahçe forması giymişti.

RİZESPOR'A TRANSFER OLDU

Gökhan Gönül'ün planları arasında bir sene daha futbol oynamak vardı fakat Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılmasından sonra bu istek gerçekleşmedi ve karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Gökhan Gönül, bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor'a transfer oldu ve Karadeniz ekibinin yeni kaptanı oldu.

ALEIX VIDAL İÇİN DEVREDELER

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine bir sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ile yollarını ayıran İspanyol sağ bek Aleix Vidal için senelik 2.5 milyon Euro önerdi!

BONSERVİS BEDELİ YOK

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası elinde sadece Nazım Sangare kalınca sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, birçok isimle temas kurdu. Son olarak sarılacivertlilerin adı Sevilla ile yollarının ayıran Aleix Vidal ile anılıyor. Portekiz'in prestijli gazetelerinden O Jogo, Fenerbahçe'nin, 31 yaşındaki İspanyol sağ beke 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret önerdiğini yazdı.Bonservisi elinde olan Vidal'in de düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

ARDA TURAN İLE BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Aleix Vidal, Barcelona'da çok forma şansı bulamadan La Liga takımlarına kiralanmıştı. 2018 yılında Arda Turan, Atletico Madrid'ten Barcelona'ya transfer olduğunda Vidal de takıma katılmıştı.



