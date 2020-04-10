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Gökhan Özen'den Demet Akalın'a sert gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Gökhan Özen'in hedefinde Demet Akalın vardı. İki ünlü şarkıcı 8 yıl sonra 'Yıkıl Karşımdan' şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldi.

Gökhan Özen'den Demet Akalın'a sert gönderme

Demet Akalın'ın 2012 yılında Gökhan Özen ile düet yaptığı şarkısı 'Yıkıl Karşımdan' 8 yıl aradan sonra tekrar dijital müzik platformlarında gündeme geldi. Akalın, mutluluğunu "8 yıl önceki şarkım yine patlamış" sözleriyle dile getirdi. Demet Akalın'ın sözleri Gökhan Özen'i kızdırdı.

Özen, Instagram sayfasında "Bu şarkının söz, müzik, aranje ve mixini ben değil de kendi yaptı sanmış olabilir bir an için. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Canı sağolsun. Biz tebrik edelim şarkısını" mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Gökhan Özen,

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