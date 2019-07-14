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Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişine tepki gösterdi! Yanıt Nedim Şener'den geldi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Gökhan Özoğuz, "Bu çizİmlerinden nefret ediyorum" deyince ünlü şarkıcıya tepki Nedim Şener'den geldi.

Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişine tepki gösterdi! Yanıt Nedim Şener'den geldi

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, Twitter'da paylaştığı bir gönderiyle yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bunlar derhal yasaklansın" diyerek sosyal medyada tepki çekti. Gökhan Özoğuz'un bu paylaşımına gazeteci Nedim Şener'den yanıt geldi.

İlk olarak Gökhan Özoğuz, hesabından bu afişleri paylaştı ve "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün TÜRK ASKERİ yapmış gibi hissettiriyor, 'Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?' diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. BUNLAR DERHAL YASAKLASIN" diyerek tepki gösterdi.

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Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ’nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.

Nedim Şener'in bu yanıtı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve Twitter'da iki yıldır olduğu gibi afiş tartışması yeniden başladı.

Kimileri, o afişlerin yasaklanması gerektiğini yinelerken, kimileri de 15 Temmuz'u unutmamak için afişlerin her yere asılması gerektiğini savundu.

Bu afişler hakkında o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bir açıklama yapmış ve “Burada kimsenin rahatsız olacağı bir şey yok. Alınganlık gösterecek bir şey yok. Bizim ilk günden dediğimiz şey bellidir, ‘asker kılığına girmiş teröristler’, bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil etmiyor, bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerin tankını, topunu, helikopterini, uçağını çalan ve bunlarla millete bombalar, mermiler yağdıran, akıllarını kiraya vermiş katillerdir” ifadelerini kullanmıştı.

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