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Gökhan Özoğuz’dan Can Yaman tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:15 | Son Güncelleme

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla tepki çeken oyuncu Can Yaman, özellikle sosyal medyada günün konusu haline geldi. Yaman'ın sözlerine tepki gösteren son isim Gökhan Özoğuz oldu.

Gökhan Özoğuz’dan Can Yaman tepkisi!

‘Erkenci Kuş’ dizisi ile kariyerinde sıçrama yapan ve son zamanlarda yurt dışında gördüğü aşırı ilgiyle gündemde olan Can Yaman, kendisine gösterilen bu ilginin aşırı abartılı olduğu yönünde haberlerle gündeme gelirken arka arkaya yaptığı açıklamalarla çok daha farklı bir gündem başlığı haline geldi.

Verdiği bir röportajda partnerinin libidosunun kendisiyle oynaması için yüksek olması gerektiğini söyleyen ve kendisini bu şekilde gündeme sokan Yaman, İspanya’da katıldığı bir canlı yayında kullandığı yakışıksız ifadeler ile gündeme geldi. Programdaki bir kadın seyircinin: “Bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?” şeklindeki sorusuna Can Yaman: “Arka odaya geçelim kanıtlayayım” yanıtını verdi. Kısa süre içerisinde çok sayıda tepkiyle karşılaşan bu sözlere şarkıcı Gökhan Özoğuz da tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz Can Yaman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cavap harbi çok usülsüz ama buna kiyamat estirenlerde sütten cikan ak kaşık
can yaman' ı yedirmeyiz. .
al birini vur ötekine konuşana bak konuşturana bak
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