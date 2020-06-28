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Gökhan Özoğuz'dan Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 08:58 | Son Güncelleme

Kut-ül Amere dizisine 10 milyon dolar harcanması gündeme yeniden geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklamalarından sonra Gökhan Özoğuz isyan etti.

Gökhan Özoğuz'dan Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Fatih Sultan Mehmet'in portresi’ni alması gündemden düşmüyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2016 yılında Kut-ül Amere dizisi için dolar 2,5 TL iken 22.5 milyon liralık bir sponsor yapmış İBB iştirakleri. O günün parasıyla 10 milyon dolar, bugünün parasıyla 65 trilyon lira.

İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Fatih'in portresi' hakkında açıklamaİBB Sözcüsü Ongun'dan 'Fatih'in portresi' hakkında açıklama

O gün israf olmuyor da onun onda biriyle biz dünya eserini Türkiye’ye getiriyoruz neden israf oluyor?" dedi.

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Kut-ül Amere dizisi için harcanan paraya bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Özoğuz açıklamasında "Eğer bu doğruysa, bir diziye 10 milyon dolar harcandığını duymak ne kadar üzücü. Halkın, milletin hakkını birilerinin hortumlayıp, istediği gibi harcaması, kendine hak görmesi ne kadar üzücü.

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Atatürk'ten sonra her hükümet hep aynı şeyi yapmış, kısır döngü. BİTSİN ARTIK ŞU TALAN!" dedi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Biliyorsunuz AKP'ye herşey serbest. Ama başkaları yaparsa tu kaka.
Yemeyen mi var bu ülkede gelen yiyor giden yiyor gavur dediğimiz ülkeler bizden çok daha dürüst .
Futbol takımı tutan taraftar gibi parti tutulur ise aymazlık ahlaksızlık şeref onurdan yoksun bireyler olarak biraz onlarınkiler birazda bizimkiler yesin deriz, ancak ALLAH büyük çoluk çocuklarınız kanserle uğraşır, ailenir her türlü pisliğe bulaşır, ALLAH yetimin hakkını yiyenlerden bir şekilde çıkaracaktır ...
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