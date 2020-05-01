Gökhan Özoğuz'dan Özgür Demirtaş'a: Trol hesaplardan...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık gündem olan Prof. Dr.Özgür Demirtaş 'trol' isyanında bulundu. Yaptığı yorumlar sebebiyle zaman zaman belli bir kesimin hedefinde olan Demirtaş yine gündemdeydi...

Kendisine gelen yoğun eleştirilerden sonra "Gün gelecek: Bu paralı troller, kaçacak delik arayacak!" yorumunda bulunan Demirtaş'a Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz destek verdi.

Athena Gökhan açıklamasında "Makara çok güzel bir şey, böyle çirkin yapıları ciddiye almayınız. Bakın hemen uzantıları otomatik tatlı tatlı gelmiş. Buradan trol hesaplardan tehdit savuranlar ancak tıraş olurlar. Jilet... Hiç sıkmayın canınızı" dedi. Athena Gökhan'ın bu yorumuna beğeni yağdı.

