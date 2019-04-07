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Gökhan Özoğuz'dan Semiha Yıldırım yorumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerinden sonra yaptığı yorumlarla gündeme gelen Gökhan Özoğuz; Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz'dan Semiha Yıldırım yorumu

31 Mart seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın fotoğrafları yan yana konularak çirkin yorumlar yapılmıştı.

Dilek İmamoğlu ise bu çirkin yorumlara şu sözlerle tepki göstermişti: "Bu tarz paylaşımların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. Çünkü ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Onların tercihi de böyle. O yüzden bu paylaşımı hiç iyi niyetli bulmuyorum."

Semiha Yıldırım hakkında yapılan çirkin yorumlara tepki yağarken bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Son dönemde seçimle ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı bu çirkin yorumları şu sözlerle kınadı:

"Arkadaşlar her ne nedenden dolayı olursa olsun kimseyi yorum yapan kişilerde farklı diye aşağı görmemek gerektiğini unutuyoruz bazen! Semiha Yıldırım hanım için ortamlarda paylaşılan saygı dışı edep dışı yorum ve yargıları üzüntüyle kınıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz Semiha Yıldırım

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