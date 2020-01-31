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Gökhan Özoğuz'dan tatile gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, deprem felaketi yaşayan Elazığ'a gittikten sonra ailesiyle Erzurum'a gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek geldi. Özoğuz sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Gökhan Özoğuz'dan tatile gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'daki vatandaşları ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gitti. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu'na şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan destek geldi.

"ADAM DÜRÜST BIRAKIN DA İŞİNİ YAPSIN"

Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini her fırsatta belli eden Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği için tepki çeken Ekrem İmamoğlu hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, "'Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak' diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: ayrıca 3 gün Elazığ'daydı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz, Gökhan Özoğuz imamoğlu, Ekrem İmamoğlu tatil,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
23 nisan geliyor ve athena avucunu ovuşturmaya başlamış bu yıl 500 bin alır artık tabii 14 şubat ta var demi arada
Sen mi karar vereceksin kim dürüst kim değil ??
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