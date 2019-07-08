MAGAZİN

Gökhan Özoğuz'dan tepki: Neden her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gökhan Özoğuz sosyal medyadan yaptığı siyasi yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Athena Gökhan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vergilere gönderme yaptı.

Gökhan Özoğuz'dan tepki: Neden her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz?

Seçim döneminden itibaren gündeme ilişkin eleştirilerini sakınmadan sosyal medya hesabından dile getiren Gökhan Özoğuz, yeni bir eleştiriyle gündeme geldi.

Gökhan Özoğuz vergilerle ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

“Ülke olarak neden ÜRETİM yapamıyoruz? Neden her şey ama her şey bize binlerce katı vergilerle geliyor. Verginin vergisinin vergisini veriyoruz? Bunu biri bize çıkıp açıklayabilir mi?

NEDEN her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz? Şu durumu nasıl düzelteceğiz acaba? GEMİ BATIYOR GEMİ!” sözleriyle tanımladı.

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Özoğuz’un bu paylaşımının altına binlerce yorum yağdı.

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Gökhan Özoğuz Gökhan Özoğuz twitter

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu çocuk sıkıntılı gibi.Milleti galyana getirmeye çalışıyor gibi.Biri uyarsın ya mesleğini yapsın yada Siyasete atılsın her gün bunun siyasi amaçlı konuşmalarını duymak zorundamıyız...
kendi KABUĞUNDAN ÇIKMAYAN ZAVALLI SENİ MİLLETİ GALEYANA GETİRMEK İSTİYOR
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