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Gökhan Özoğuz elektrik zammını eleştirdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

Elektriğe yapılan zamlara isyan eden Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz attığı tiwitlerle sosyal medyada olay oldu. Özoğuz zamlara "korkunç" diyerek tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz elektrik zammını eleştirdi

Elektrik zamlarına tepki gösteren Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medyadan "2018 Ocak ile 2019 Ocak ayı arası elektriğe gelen zam yüzde 103 inanılmaz bir şey hatta korkunç" mesajı paylaştı.

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"MUHALEFETLİK BİR DURUM YOK"

Özoğuz'un mesajının altına "Ülkede muhalefet sorunu var, olanlarda da vizyon sorunu var. Ya da bilinçli olarak iktidara çalışılıyor. Sonuçta sorumluluk yok hesap verme yok" şeklinde yorum yapan bir takipçisine ise "Muhalefetlik bir durum değil kim gelse yönetime bu fiyatlar böyle olacak onu net biliyoruz. Her yorumda iktidar muhalefet konusuna girmek doğruları geçiştirmek gibi geliyor bana" yanıtı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz Athena'nın solisti elektrik zammı

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