Gökhan Özoğuz kansere yakalanan kardeşi Hakan Özoğuz'un son durumunu açıkladı

Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz’un lenfomaya yakalandığı ve tedavi gördüğü geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 45 yaşındaki Hakan Özoğuz sağlık durumuyla ilgili ikizi Gökhan Özoğuz, katıldığı programda açıklamada bulundu.

"COVID AŞISINDAN SONRA ŞİŞLERİ İNMEDİ"

Lenfoma hastalığıyla mücadele eden kardeşi Hakan Özoğuz’un sağlık durumuna ilişkin bilgiler veren Gökhan Özoğuz, “Durumu iyi. 10 senedir aslında zaten vardı. Bir tanı konmuştu, sessiz sedasız gidiyordu. Almanya’da iki aşı olduktan sonra şişleri inmedi ondan sonra 10 yıllık süreçte en büyük farklılık aşı sonrası olmasıydı. Onunla da alakalı olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum tabii olabilir ama hocalar hemen tedaviye alalım bitirelim dediler. Çok güzel bitti” dedi.