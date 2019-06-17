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Gökhan Töre ve Esra Bilgiç boşandı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

2017 yılı Ekim ayında hayatlarını birleştiren oyuncu Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre çiftinden kötü haber geldi. Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç'in boşandığı iddia ediliyor!

Gökhan Töre ve Esra Bilgiç boşandı mı?

Yaklaşık iki yıl önce evlenen futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç'in boşandığı iddia edildi.

Bir süredir aralarında anlaşmazlık oluğu iddialarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin Duymadık Demeyin'in haberine göre boşandığı öne sürüldü.

İddiaya göre Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Çift, bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle ortak verdikleri kararla geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'ne başvurdu. İkilinin birbirilerinden nafaka tazminat talepleri ile mal rejimine dayalı hiçbir talepleri olmadığı öğrenildi. Töre ve Bilgiç el sıkışarak dostça adliyeden ayrıldı.

İkilinin birbirlerinin takipten çıkarması ve sosyal medyadaki bazı fotoğraflarını silmesi iddiaları güçlendirdi.

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Gökhan Töre ve Esra Bilgiç Gökhan Töre

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Evliliğide oyuncak ettiniz. Ne kadar tahammulsüzsünüz. ne kadar şımarıksınız. Bu kadar ayağa düşürmeye gerek var mı bu müesseseyi. cebi para gören bu işin cılkını çıkardı
@svbc öyle deme belki sıkıntı şahittendir kime şahitlik etse boşanıyorlar ya da evlilikleri sallantı da şaka bir ya da evlilik kurumu da bitti malesef evlenirken bile herkes gardını alarak evleniyor boşanırsak malın kaçta kaçını ben alırım planlarıyla hayat mı kurulur
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