Gökhan Töre ve Esra Bilgiç boşandı mı?

Yaklaşık iki yıl önce evlenen futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç'in boşandığı iddia edildi.

Bir süredir aralarında anlaşmazlık oluğu iddialarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin Duymadık Demeyin'in haberine göre boşandığı öne sürüldü.

İddiaya göre Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Çift, bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle ortak verdikleri kararla geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'ne başvurdu. İkilinin birbirilerinden nafaka tazminat talepleri ile mal rejimine dayalı hiçbir talepleri olmadığı öğrenildi. Töre ve Bilgiç el sıkışarak dostça adliyeden ayrıldı.

İkilinin birbirlerinin takipten çıkarması ve sosyal medyadaki bazı fotoğraflarını silmesi iddiaları güçlendirdi.

