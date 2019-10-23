Göklerin çağırdığı zirve: Zigana

Bir yanıyla Gümüşhane’ye diğer yanıyla Trabzon’a seslenen Zigana, 40 bin metrekareye yayılan turizm alanında tarih ve tabiat güzelliklerini saklar. Ancak gezilerek anlaşılabilecek manastırlar, tabiat harikası göller, köyler, ormanlar, tertemiz dereler bu gizemli zirvenin içerisinde yer alır. Tabiatın tüm renkleri sevdasını kadim çağlardan bu yana Zigana’da anlatır. Yaz kışa, yeşil beyaza, beyaz maviye ve nihayet tabiat, kulaklara sevda sözlerini burada fısıldar.
800 yıllık yayla geleneğine sahip bu Zigana’da damak tadına hitap eden yüzlerce yemek çeşidi ve yöresel şenlikler ziyaretçileri beklemektedir. Bu anlamda zirveleri Gümüşhane sınırları içerisinde kalan Zigana, yörenin kültürel mirasını da üstlenmiştir.
Gümüşhane ve Trabzon illeri arasında uzanan Zigana’da hâkim renkler yazın yeşil, kışın beyazdır. Her iki mevsimde de geleneksel ve yöresel şenlikler yapılır. Şenliklere katılanlar bir yandan eğlenirken diğer yandan İran’dan Karadeniz’e uzanan tarihi İpek Yolu’nun mistik havasını teneffüs eder. Bu atmosferi dik yamaçlara yaslanmış şirin köyler tamamlar.
Zirveleri Gümüşhane sınırları içerisinde kalan Zigana Dağları, bir yandan Trabzon’a diğer yandan, Harşit Çayı’nın doğusundan denize ulaşır. Zigana’nın değişik yerlerinden doğan sular kuzeyde Değirmendere’yi, güneyde Harşit Çayı’nı beslemektedir. Bu dağ sırası, konuklarına öylesine enfes görüntüler sunar ki, tepelerine tırmananları, yaylalarında dolaşanları kendine bağlar.
Zigana Turizm Merkezi; Limni Gölü’ne 9 km., Kadırga Yaylası’na 16 km., Erikbeli Yaylası’na 20 km., Çakırgöle 49 km., Karaca Mağarası’na 30 km., Sümela Manastırı’na 38 km., Gümüşhane il merkezine 46 km., Trabzon il merkezine 54 km., Antik Santa Harabeleri’ne 63 km., Avrupa’nın en uzun köknar ağaçlarının bulunduğu doğa harikası Örümcek Ormanları’na ise 50 km., mesafededir.
Zigana’da en yüksek nokta, 3 bin 82 metre rakımlı Deveboynu tepesidir. Zigana’nın diğer yükseltisi ise 2 bin 800 metreyle Ziyaret Tepesi’dir. Bu iki tepenin arasında Taşköprü Yaylası’nda konaklanabilir. Burada dağların tüm güzelliklerine ulaşmak mümkündür. Yaylaya adını veren ve bir zamanlar üzerinden İpek Yolu kervanlarının geçtiği söylenen küçük taş köprü içinde bulunduğu atmosfere damgasını vuran diğer bir yapıdır Taşköprü, Deveboynu Tepesi’ne ve bu dağlardaki tek buzul göl olan Çakırgöl’e oldukça yakındır. Bununla birlikte
Yağmurdere, Şaphane, Kayabaşı gibi özgün mimari özelliklerini koruyan köylere ve Santa Harabeleri’ne kolayca ulaşılacak bir mesafededir. Maçka’da bulunan Sümela Manastırı zirveye 42 km. uzaklıktadır. Büyük bir incelikle, sanki görünmez bir el tarihi dokuyu tabiatın eşsiz güzellikleriyle birbirine bağlamaktadır.
Zirvenin güney yüzündeki ormanların içine gizlenmiş Limni Göl’ü ile tarihi İpek Yolu kenarında otantik yaşamını sürdüren köyler görülmeye değer yerler arasındadır. Zigana’nın kuzey yamaçlarından itibaren Hamsiköy’e kadar muhteşem çam ormanları yer almaktadır.
Zigana sadece yaz günlerinin değil, adeta dört mevsimin zirvesidir. Kış günleri de bambaşka güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlar. Ulaşım için Turizm Merkezi ve kayak tesisleri Gümüşhane’ye 46 kilometre, Trabzon’a ise 54 kilometre uzaklıktadır. Zigana Dağı Kayak Merkezi’ndeki kayak alanları 1900-2500 metre uzunlukta olup, kış mevsiminde ortalama kar kalınlığı bir metreyi bulmaktadır. Aralık ayında başlayan kayak sezonu Nisan ayı sonuna kadar devam eder. Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında turizm merkezi ilan edilen Zigana, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in tek kayak merkezi olarak uzun yıllardır hizmet vermektedir.
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