Göklerin çağırdığı zirve: Zigana

Bir yanıyla Gümüşhane’ye diğer yanıyla Trabzon’a seslenen Zigana, 40 bin metrekareye yayılan turizm alanında tarih ve tabiat güzelliklerini saklar. Ancak gezilerek anlaşılabilecek manastırlar, tabiat harikası göller, köyler, ormanlar, tertemiz dereler bu gizemli zirvenin içerisinde yer alır. Tabiatın tüm renkleri sevdasını kadim çağlardan bu yana Zigana’da anlatır. Yaz kışa, yeşil beyaza, beyaz maviye ve nihayet tabiat, kulaklara sevda sözlerini burada fısıldar.

800 yıllık yayla geleneğine sahip bu Zigana’da damak tadına hitap eden yüzlerce yemek çeşidi ve yöresel şenlikler ziyaretçileri beklemektedir. Bu anlamda zirveleri Gümüşhane sınırları içerisinde kalan Zigana, yörenin kültürel mirasını da üstlenmiştir.

Gümüşhane ve Trabzon illeri arasında uzanan Zigana’da hâkim renkler yazın yeşil, kışın beyazdır. Her iki mevsimde de geleneksel ve yöresel şenlikler yapılır. Şenliklere katılanlar bir yandan eğlenirken diğer yandan İran’dan Karadeniz’e uzanan tarihi İpek Yolu’nun mistik havasını teneffüs eder. Bu atmosferi dik yamaçlara yaslanmış şirin köyler tamamlar.