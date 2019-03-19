Mynet Trend

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Utrecht kentinde tramvayda öldürülen 3 kişinin katil zanlısı Gökmen Tanış’ın, 2011 yılında Hollandalı bir muhabiri sözlü taciz ettiği ortaya çıktı.

Hollanda’nın Utrecht kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili bir numaralı zanlısı Yozgat doğumlu Türk vatandaşı Gökmen Tanış'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Zanlının Amsterdam’da bir arkadaşıyla beraber Hollandalı bir muhabiri sözlü taciz ettiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerin 2011 Ağustos ayına ait olduğu ve Tanış’ın muhabir Chantal
Hanse'yi “Bütün k...n açık” ve “Sen bir demokratsın” şeklinde sözlerle taciz ettiği görülüyor.

Tanış, “ailevi meseleler” sebebiyle tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.

Herkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyorHerkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyor
İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gökmen tanış muhabir taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

'Yumurta Çocuk'tan yeni kahramanlık!

'Yumurta Çocuk'tan yeni kahramanlık!

Esenyurt'ta yaşlı adamın markette yaptığı 'pes' dedirtti!

Esenyurt'ta yaşlı adamın markette yaptığı 'pes' dedirtti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakkal eline aldığı cipsi "Vallahi istemeyerek satıyorum" diyerek ateşe verdi

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Teröristin Türkiye'den sonra nereye gittiği belli oldu

O cani Türkiye'den sonra bakın nereye gitmiş!

Dünyaca ünlü o cadde kapanıyor!

Dünyaca ünlü o cadde kapanıyor!

Terör kurbanının annesi yürekleri dağladı: Silah seslerini duyduğumda...

Terör kurbanının annesi yürekleri dağladı: Silah seslerini duyduğumda...

Önüne gelen saldıran haylaz kedi sosyal medyada fenomen oldu

Gelen geçene saldıran öfkeli kedi

Dünyanın en ilginç yapılarından 'The Vessel' açıldı!

Dünyanın merakla beklenen en ilginç yapısı açıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.