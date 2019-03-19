Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Hollanda’nın Utrecht kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili bir numaralı zanlısı Yozgat doğumlu Türk vatandaşı Gökmen Tanış'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Zanlının Amsterdam’da bir arkadaşıyla beraber Hollandalı bir muhabiri sözlü taciz ettiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerin 2011 Ağustos ayına ait olduğu ve Tanış’ın muhabir Chantal
Hanse'yi “Bütün k...n açık” ve “Sen bir demokratsın” şeklinde sözlerle taciz ettiği görülüyor.
Tanış, “ailevi meseleler” sebebiyle tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.
Cem Yılmaz'ın 90'lı yıllarda çizdiği karikatürleri gördünüz mü?
En büyük finans merkeziydi! Adını bakın kimden almış...
CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...
Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı
Eve kahve sipariş ettiğini söyledi ortalık karıştı
Kars'ı bir de böyle görün!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri