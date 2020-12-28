Gökpınar Gölü nerede? Sivas Gökpınar Gölü hakkında kısa bilgi - Gökpınar Gölü dalış

Gökpınar Gölü alüvyon birikimiyle ve doğal kaynaklarla oluşmuş özel bir göl. Gökpınar Gölü'nün en önemli özelliği suyunun berrak ve temiz olmasıdır. Gökpınar Gölü alanı 3 bin metrekare ve yaklaşık 1400 metre rakımda. Yüksekte bulunan göl kış aylarında oldukça soğuk oluyor. O nedenle Gökpınar Gölü'ne ne zaman gidilir derseniz, bahar ve yaz ayları en ideal dönem olacaktır. Gölün derinliği yer yer 17-20 metre arasında değişiyor. Gölün rengi güneşin geliş açısına göre değişiyor. Yani bahar aylarında farklı bir renk, yaz aylarında apayrı bir renk görmek mümkün olabiliyor.

Gökpınar Gölü'nün rengi mavi-gök rengi olduğu için bu ismi almış. Yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer tabandan kaynayan göl, iki parçadan oluşuyor. Küçük Göl adı verilen gölden çıkan suda alabalık üretimi yapılıyor. Büyük Göl ise turistik amaçla ziyaret ediliyor. Yazımda bu doğa harikası ile ilgili Gökpınar Gölü nerede, nasıl gidilir, Gökpınar Gölü dalış, kamp alanı gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.

GÖKPINAR GÖLÜ HİKAYESİ

Gökpınar Gölü'nün oluşumuyla ilgili 2 farklı hikaye anlatılıyor. Birinci hikayede, “Bir çoban sürüsüyle birlikte gölün bulunduğu arazide dinlenirken rüyasında kendisine ‘Koyunların ile birlikte buradan uzaklaş, alttan su kaynayacak’ deniyor. Çoban uyandığı zaman aceleyle sürüyü alıp, karşı yamaca geçiyor. Gerçekten de bir süre sonra su kaynamaya başlıyor ve Gökpınar Gölü oluşuyor.

İkinci hikayede ise, “Çoban ve sürüsü şiddetli susuzluk çekiyormuş. Oraya yakın bir çevrede su kaynağı yokmuş. Çoban çaresiz bir şekilde ‘Ya Rabbi su’ diye inlemiş ve elindeki asasını yere vurmuş. Bir süre sonra asanın değdiği yerden su çıkmaya başlamış. Çoban ve koyunlar kana kana su içmişler. Çıkan bu su, orada bir göl halini almış. Gölün suyu berrak ve gök mavisi olduğu için yöre halkı göle “Gökpınar” ismini vermiş.

GÖKPINAR GÖLÜ'NDE NE YAPILIR?

Göl çevresinde bir otel bulunuyor. Burada konaklayabilir, doya doya vakit geçirebilirsiniz.

Gökpınar Gölü'nde bulunan restaurantta bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Gölde üretilen alabalıkların tadına bakabilirsiniz.

Burada bir piknik alanı da mevcut. Mangal yakılabiliyor.

Seyir terasında fotoğraf çekilebilirsiniz.

Gölün üstünde kayıkla gezebilirsiniz.

Sivas Gökpınar Gölü'nde kamp yapmak yasak ama işletmeden izin alınırsa istisnai durumlar olabilir. Tesis sahibinden izin almanız şartıyla göl suyunun aktığı yerde bulunan alanda çadır kurulabilir.

Gökpınar Gölü'nde yüzmek yasak ancak dalış yapmak serbest. Rakım yüksek olduğu için gölde 1 metrelik dalışta oluşan basınç denizdeki 3 metreye eşit. O yüzden 2 yıldızlı dalgıçların dalışına izin veriliyor. Elbette bu durum da gerekli yerlerden alınacak izne bağlı. Profesyonel dalgıçlar eşliğinde gölde dalış yapılabiliyor.

Deniz bisikleti ile gölde pedallayabilirsiniz.

GÖKPINAR GÖLÜ GİRİŞ ÜCRETİ

Gölü ziyaret için bir ücret alınmıyor. Gökpınar Gölü'nde kayık ya da deniz bisikleti kiralamak isterseniz ya da kamelyalarda tüm gün oturmak isterseniz onlar için ücret talep ediliyor.



