Gökpınar Gölü nerede? Sivas Gökpınar Gölü hakkında kısa bilgi - Gökpınar Gölü dalış

Gökpınar Gölü'nün rengi mavi-gök rengi olduğu için bu ismi almış. Yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer tabandan kaynayan göl, iki parçadan oluşuyor. Küçük Göl adı verilen gölden çıkan suda alabalık üretimi yapılıyor. Büyük Göl ise turistik amaçla ziyaret ediliyor. Yazımda bu doğa harikası ile ilgili Gökpınar Gölü nerede, nasıl gidilir, Gökpınar Gölü dalış, kamp alanı gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.
Gökpınar Gölü Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alıyor. Gürün'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan göl, Sivas merkeze 146 kilometre mesafede bulunuyor.
Sivas şehir merkezinden Gürün ilçesine dolmuşlarla gidebilirsiniz. Bireysel aracınızla gidecekseniz Kayseri-Malatya yolunu takip ederek Çayboyu Mahallesi üzerinden Gökpınar Gölü’ne geçebilirsiniz.
Gökpınar Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.
Gökpınar Gölü alüvyon birikimiyle ve doğal kaynaklarla oluşmuş özel bir göl. Gökpınar Gölü'nün en önemli özelliği suyunun berrak ve temiz olmasıdır. Gökpınar Gölü alanı 3 bin metrekare ve yaklaşık 1400 metre rakımda. Yüksekte bulunan göl kış aylarında oldukça soğuk oluyor. O nedenle Gökpınar Gölü'ne ne zaman gidilir derseniz, bahar ve yaz ayları en ideal dönem olacaktır. Gölün derinliği yer yer 17-20 metre arasında değişiyor. Gölün rengi güneşin geliş açısına göre değişiyor. Yani bahar aylarında farklı bir renk, yaz aylarında apayrı bir renk görmek mümkün olabiliyor.
Gökpınar Gölü'nün oluşumuyla ilgili 2 farklı hikaye anlatılıyor. Birinci hikayede, “Bir çoban sürüsüyle birlikte gölün bulunduğu arazide dinlenirken rüyasında kendisine ‘Koyunların ile birlikte buradan uzaklaş, alttan su kaynayacak’ deniyor. Çoban uyandığı zaman aceleyle sürüyü alıp, karşı yamaca geçiyor. Gerçekten de bir süre sonra su kaynamaya başlıyor ve Gökpınar Gölü oluşuyor.
İkinci hikayede ise, “Çoban ve sürüsü şiddetli susuzluk çekiyormuş. Oraya yakın bir çevrede su kaynağı yokmuş. Çoban çaresiz bir şekilde ‘Ya Rabbi su’ diye inlemiş ve elindeki asasını yere vurmuş. Bir süre sonra asanın değdiği yerden su çıkmaya başlamış. Çoban ve koyunlar kana kana su içmişler. Çıkan bu su, orada bir göl halini almış. Gölün suyu berrak ve gök mavisi olduğu için yöre halkı göle “Gökpınar” ismini vermiş.
Gölü ziyaret için bir ücret alınmıyor. Gökpınar Gölü'nde kayık ya da deniz bisikleti kiralamak isterseniz ya da kamelyalarda tüm gün oturmak isterseniz onlar için ücret talep ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum