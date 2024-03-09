Göksel'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın iddialarına yanıt! ''Buhar olan kısmı ben de merak etmekteyim...''

Beşiktaşlı kimliği ile bilinen Göksel, Hasan Arat'ın yaptığı açıklamalara Sporx aracılığı ile yanıt verdi.

"SANATÇIYA VERİLEN PARAYI ÖĞRENDİK, İNANAMAZSINIZ"

Hasan Arat, "Enteresan bir konserimiz var. Göksel konseri... Kulüpte bir şirket var Gergedan yapım diye. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. Firmanın sahibini tenzih ederim ama organizasyon o şekilde. 1 Milyon 950 Bin TL bir fatura kesiliyor. Parasının %80'i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı. Bu işin ne olduğunu hala bilmiyoruz." demişti.

"BUHAR OLAN KISMI BEN DE MERAK ETMEKTEYİM…"

"Sayın Hasan Arat’ın açıkladığı rakamın konserimizle ilgili kısmından tarafımıza sadece avans ödemesi yapılarak söz konusu konser ileri bir tarihe ertelenmiştir. Buhar olan kısmı ben de merak etmekteyim… Koyu Beşiktaş’lı bir ailenin kızı olarak kulübümüzün her zaman yanındayım."





