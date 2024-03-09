SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Göksel'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın iddialarına yanıt! ''Buhar olan kısmı ben de merak etmekteyim...''

Göksel'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın iddialarına yanıt! ''Buhar olan kısmı ben de merak etmekteyim...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2024 20:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, stadyumda yapılması planlanan fakat gerçekleşmeyen konser için Göksel hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü sanatçı Göksel, kendisi hakkında söylenen bu sözlere cevap verdi.

Göksel'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın iddialarına yanıt! ''Buhar olan kısmı ben de merak etmekteyim...''

Beşiktaşlı kimliği ile bilinen Göksel, Hasan Arat'ın yaptığı açıklamalara Sporx aracılığı ile yanıt verdi.

"SANATÇIYA VERİLEN PARAYI ÖĞRENDİK, İNANAMAZSINIZ"

0d923d7660574bcc97393cef5c5b571d

Hasan Arat, "Enteresan bir konserimiz var. Göksel konseri... Kulüpte bir şirket var Gergedan yapım diye. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. Firmanın sahibini tenzih ederim ama organizasyon o şekilde. 1 Milyon 950 Bin TL bir fatura kesiliyor. Parasının %80'i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı. Bu işin ne olduğunu hala bilmiyoruz." demişti.

"BUHAR OLAN KISMI BEN DE MERAK ETMEKTEYİM…"

960x540

"Sayın Hasan Arat’ın açıkladığı rakamın konserimizle ilgili kısmından tarafımıza sadece avans ödemesi yapılarak söz konusu konser ileri bir tarihe ertelenmiştir. Buhar olan kısmı ben de merak etmekteyim… Koyu Beşiktaş’lı bir ailenin kızı olarak kulübümüzün her zaman yanındayım."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayern, kötü gidişi attığı 8 golle durdurdu!Bayern, kötü gidişi attığı 8 golle durdurdu!
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, lig lideri Leicester City ile 2-2 berabere kaldı!Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, lig lideri Leicester City ile 2-2 berabere kaldı!
Fenerbahçe'nin eski başkanından acı haberFenerbahçe'nin eski başkanından acı haber
Anahtar Kelimeler:
Göksel beşiktaş hasan arat kulübün
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

İmamoğlu ve Mahruze teyze 5 yıl sonra bir araya geldi: Oy tercihini açıkladı

İmamoğlu ve Mahruze teyze 5 yıl sonra bir araya geldi: Oy tercihini açıkladı

Balotelli'den Adana Demirspor'a son dakikada hayat öpücüğü!

Balotelli'den Adana Demirspor'a son dakikada hayat öpücüğü!

Davinson Sanchez gelişmesi yaşanıyor!

Davinson Sanchez gelişmesi yaşanıyor!

Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia etti

Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia etti

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.