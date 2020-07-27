Göksel Gümüşdağ'dan Volkan Babacan açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan'ın geleceği hakkında konuştu.

Mert Günok'un formayı almasının ardından Başakşehir'de yedek kaleci olan Volkan Babacan'a Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu. Göksel Gümüşdağ, transfer iddialarına net bir yanıt verdi.

Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan'ı takımdan göndermeyeceklerini açıklarken, "Volkan Babacan bizim ikinci kalecimiz ve onunla yola devam edeceğiz. Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

