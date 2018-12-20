SPOR

Göksel Gümüşdağ Galatasaray üyeliğini sonlandırdı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü üyeliğini sonlandırdığını açıkladı

Göksel Gümüşdağ Galatasaray üyeliğini sonlandırdı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.

Gümüşdağ'ın Başakşehir Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklaması şöyle:

"Sporun; insanları birleştiren, neşelendiren, daha iyi bireyler haline getiren büyük bir güç olduğuna inanırım. 4.5 yıl önce kurduğumuz İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün temelinde de bu inancım vardır.

Haziran 2014’ten bu yana futboldaki enerjimi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün başarısı için harcarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesiyim. Ancak Başakşehir sevdam sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim Başakşehir’in zirvede olmasıdır.

Sporun özüne olan bakış açıma göre; bir kulübün başkanı iken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmem benim için son derece doğal bir durumdu.

Ancak son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum.

Bu yüzden Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum.

Türkiye’de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum.

Saygılarımla."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Göksel geç bunları. sen geldiğinden beri futbola kara bir leke oldun. Birileri tartışmaya girse hep kuvvetliden yanasın. zaten siyasi tarafın futbolu perişan etti. zaten cimbom da seni istemiyor. sana güle güle
yalakalığın lüzumu yok..
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