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Göktaşında doğada görülmemiş bir mineral bulundu

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Avustralya'da 1951'de bulunan göktaşında dünyada bulunmayan bir mineral tespit edildi. Göktaşının yok olan bir gezegenin erimesi sırasında oluştuğunu tahmin ediliyor

Göktaşında doğada görülmemiş bir mineral bulundu

Avustralya'nın Wedderburn kasabasında1951 yılında bulunan göktaşı ABD’li araştırmacılar tarafından incelendi.

Victoria müzesinde bulunan 210 gram ağırlığındaki göktaşının yongaları üzerinde testler yapan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden jeo-kimyager Chi Ma ve California Üniversitesi’nden jeo-kimyager Alan Rubin, göktaşında daha önce doğada hiç görülmeyen ince demir karpit yongalar bulduklarını açıkladı.

Yeni bulunan minerale, uzay kimyası öncüsü olan Edward Scott’ın isminden hareketle ‘edscottie’ adını verildi.

Uzmanların çarpışarak yok olan bir gezegenin erimesi sırasında oluştuğunu tahmin ettikleri göktaşında ayrıca altın ve doğada nadir bulunan kamacite, schreibersite, taenite ve troilite gibi minerallerin bulunduğu da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
göktaşı mineral avustralya Wedderburn

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