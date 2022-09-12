Gökyüzü eş anlamlısı nedir? Gökyüzü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyanın her yerinde yukarı bakıldığında görülen yer gökyüzüdür. Eski Türkçede "kȫk" kelimesinden türemiştir. Kȫk kelimesi "gökyüzü, mavi" anlamlarına gelir. Genellikle hava olayları, yıldızlar, ay ve güneşin de yer aldığı ifadelerde gökyüzü kelimesi kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre gökyüzü kelimesi "atmosferin gözle görünen bölümü" anlamına gelir.
Gökyüzünün kelime anlamı yeryüzünün üzerini kubbe şeklinde kaplayan atmosfer olarak bilinir. Gündüz ve gece farklı görünen gökyüzünün eş anlamlısı olan sözcük de aynı ve benzer bir anlamı ifade eder. Gökyüzü kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Gökyüzü ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelimeler de cümle içerisinde gökyüzü yerine kullanılabilir. Örnek cümleler şu şekildedir: