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Hasta eş anlamlısı nedir? Hasta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farsça, en çok etkileşime girdiğimiz dillerden birisidir. Hasta kelimesi de dilimize, Farsçadan geçen kelimeler arasındadır. Çok uzun zamandır dilimizde olan hasta kelimesiyle, aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir. Peki, hastanın eş anlamlısı nedir?

Hasta eş anlamlısı nedir? Hasta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hasta kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde, Farsça χaste "yaralı" sözcüğünden türediğini görürüz. Bu kelime de Farsça "yaralamak, yaralanmak" anlamına gelen χastan fiilinden evrilmiştir. Hasta kelimesiyle aynı anlamları karşılayan başka kelimeler de vardır. Hasta kelimesinin eş anlamlıları nelerdir, cümle içerisinde nasıl kullanabiliriz?

Hasta ne demek?

Hasta sözcüğünün anlamı bakımından da çeşitli karşılıkları bulunur. TDK'ye göre kelimenin karşılıkları şu şekildedir:

  • (sıfat) Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız.
  • (sıfat, mecaz) Aşırı düşkün, tutkun.
  • (sıfat, argo) Parasız, züğürt.
  • (sıfat, teklifsiz) konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

Hasta kelimesini içinde bulunduran cümleler:

  • Hasta yatağından kalkıp beni görmeye gelmesi çok özeldi.
  • Anneannem, hastalıktan ayağa bile kalkamıyor.
  • Onun hasta olduğunu duyar duymaz yanına gittim.
  • Hasta haliyle bile benden sağlıklı görünüyordu.
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Hasta eş anlamlısı nedir?

Hasta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler bakımından pek çok kelime vardır. Hasta kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Düşkün, tutkun
  • Rahatsız, züğürt
  • Malul
  • Maraz, marazlı
  • Sayrı
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Hastanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Oldukça malul bir durumda olduğu her hâlinden belliydi.
  • Dedem yemek yerken rahatsızlanınca iştahımız kesildi.
  • Sayrı haliyle bizleri merak ettirmişti.
  • Doktor, küçük kızın maraz sebeplerini saydı.
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