Gökyüzünde 'ejderha ' paniği! Görenler gözlerine inanamadı, gerçek ortaya çıktı

Dev ejderha, İskoçya'da OVO Hydro yakınında ve Clyde Nehri üzerinde süzülürken görüntülendi. Sabah işe gitmekte olan STV Radio sunucusu Ewen Cameron, ilginç anları cep telefonuyla kaydetti.

"SABAH 5.45'TE BUNU GÖRDÜM"

Görüntüleri sosyal medya platformu X hesabından paylaşan Cameron, "Bu sabah saat 05.45'te işe giderken Clyde Nehri'nin üzerinde bunu gördüm" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, videoyu izleyen birçok kişi ilk bakışta gördüğü şeye inanamadığını dile getirdi.

STV sunucusu Hannah Carmichael da ejderhayı haber merkezinin penceresinden gördüğünü belirterek, "Pencereden bunu görünce gözlerime inanamadım. Kimse bana inanmadı" yorumunu yaptı.

ÖNCE TRANSFER İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar birbirinden ilginç teoriler üretmeye başladı. Özellikle Rangers taraftarları, gökyüzünde görülen ejderhanın kulübün transfer etmeye hazırlandığı öne sürülen Sırp orta saha oyuncusu Vanja Dragojević için hazırlanan gizli bir tanıtım kampanyasının parçası olabileceğini iddia etti.

Bir kullanıcı, "Glasgow'da ejderha görüldü ve bugün Dragojević'in Rangers'a transferinin açıklanacağı konuşuluyor. Harika bir denk geliş" yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı ise "Dragojević'in tanıtım videosu efsane olacak" ifadelerini kullandı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Ancak dev ejderhanın herhangi bir transfer duyurusuyla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi. Gökyüzünde süzülen yaratığın, HBO'nun sevilen fantastik dizisi House of the Dragonda yer alan Syrax isimli ejderhanın yüksek teknolojili bir kopyası olduğu belirtildi.

Daha önce de dizinin tanıtımı kapsamında Londra semalarında uçurulan model, Alman havacılık şirketi Airstage tarafından geliştirildi.

KARBON FİBERDEN ÜRETİLDİ

Yaklaşık 13 kilogram ağırlığındaki modelin karbon fiber, özel köpük malzeme ve bacaklarına yerleştirilen mini motorlar kullanılarak üretildiği açıklandı. Airstage Operasyon Direktörü Nils Schlenther, model hakkında yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar geliştirdiğimiz en karmaşık uçan modellerden biri. Aylar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından ejderhanın havada tamamen gerçekçi görünmesi için en ince ayrıntısına kadar çalıştık" ifadelerini kullandı.

Gerçeğini aratmayan ejderha modeli, Glasgow semalarında oluşturduğu görüntüyle hem kent sakinlerini hem de sosyal medya kullanıcılarını kısa süreliğine şaşkına çevirdi.

Görsel kaynak: X/ewendcameron