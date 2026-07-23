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Trump konuştu o arkada taklidini yaptı! O seyirci arasında gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da yaptığı konuşmada İran'a ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump'ın konuşması sırasında arkasında bulunan bir kişinin yaptığı hareketler ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Trump konuştu o arkada taklidini yaptı! O seyirci arasında gündem oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenlerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, İran ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinden bahseden Trump, cenazelerin ülkeye getirildiğini söyledi. İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere de değinen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Trump, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız" dedi.

Trump konuştu o arkada taklidini yaptı! O seyirci arasında gündem oldu 1

İÇ POLİTİKADA DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Trump, konuşmasının devamında ABD'deki son başkanlık seçimlerine de değinerek Demokrat Parti'yi eleştirdi. Cumhuriyetçi seçmenlere seslenen Trump, seçim süreci ve oy tercihleri üzerinden rakiplerini hedef aldı.

TRUMP KONUŞURKEN YAŞANAN ANLAR GÜNDEM OLDU

Öte yandan miting sırasında yaşanan bir detay dikkat çekti. Trump'ın konuşma yaptığı sırada arkasında bulunan bir kişinin mimikleri ve hareketleri kameralara yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, o anlar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

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abd konuşmak trump
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