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Sosyal medya katil pantolonu konuşuyor! Giyen ya dizini kırıyor ya da yüzünü parçalıyor

Son yıllarda modanın vazgeçilmez parçaları arasında yer alan geniş paçalı pantolonlar, bu kez şıklıklarıyla değil, neden olduğu öne sürülen kazalarla konuşuluyor. Dünyaca ünlü İspanyol giyim markasının yaz koleksiyonunda yer alan geniş paçalı pantolon modeli, sosyal medyada peş peşe paylaşılan düşme ve yaralanma videolarının ardından kullanıcılar tarafından "ölüm pantolonu" olarak anılmaya başladı.

Sosyal medya katil pantolonu konuşuyor! Giyen ya dizini kırıyor ya da yüzünü parçalıyor
Gökçen Kökden

Dünyaca ünlü giyim markasının satışa sunduğu geniş paçalı pantolon, sosyal medyada "katil pantolon" ve "ölüm pantolonu" olarak anılmaya başlandı. İngiltere başta olmak üzere Kanada ve farklı ülkelerden gelen görüntülerde, pantolonu giyen bazı kadınların yürürken düşerek yaralandığı iddia edildi. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen paylaşımların ardından ürün tartışmaların odağına yerleşti. Türkiye'de de satışı devam eden pantolon için markadan henüz bir açıklama gelmedi.

SORUN SADECE PAÇASININ UZUN OLMASI DEĞİL

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanıcılar benzer bir sorundan söz ediyor. İddialara göre pantolonun oldukça geniş, ince ve akışkan kumaşı yürürken ayakkabının altına giriyor ya da diğer bacağın etrafına dolanıyor. Bu durum kullanıcıların dengesini kaybetmesine neden olurken, kaldırımda, merdivenlerde ve ev içerisinde düşme riskini artırıyor.

Sosyal medya katil pantolonu konuşuyor! Giyen ya dizini kırıyor ya da yüzünü parçalıyor 1

Özellikle açık sandaletler, terlikler, kalın tabanlı ayakkabılar ve paçanın kolayca takılabileceği modellerle birlikte riskin daha da arttığı ifade ediliyor. Yürüyen merdivenler, bozuk kaldırımlar, çakıllı yollar ve basamaklar ise kullanıcıların en fazla sorun yaşadığını belirttiği alanlar arasında gösteriliyor.

Dikkat çeken noktalardan biri ise bazı kullanıcıların pantolonun paçasını kısalttırmalarına rağmen benzer kazalar yaşamaya devam ettiklerini söylemesi oldu. Bu nedenle şikayetlerin yalnızca pantolonun yere sürtünmesinden değil; son derece geniş paça kesimi ile kaygan ve dökümlü kumaşın birlikte oluşturduğu yapıdan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

İngiliz Metro gazetesine konuşan moda danışmanı Clare Chambers da paça genişledikçe kumaşın diğer bacağa veya ayağa dolanma ihtimalinin arttığını, bunun da düşmelere neden olabileceğini belirtiyor.

"DİZİM KIRILDI!"

Sosyal medya katil pantolonu konuşuyor! Giyen ya dizini kırıyor ya da yüzünü parçalıyor 2

En çok konuşulan vakalardan biri Holly Gilmer'in paylaşımı oldu. Gilmer, düşmenin ardından hastaneden tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle çıktığı görüntüleri sosyal medya hesabında yayımladı.

Kazada dizinin kırıldığını söyleyen Gilmer, "Bu pantolonlarda mutlaka uyarı etiketi olmalı" diyerek markaya çağrıda bulundu. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, konunun mizah malzemesi olmaktan çıktığını ve şirketin yaşanan şikayetlere ilişkin açıklama yapması gerektiğini savundu.

ELİ BİLEĞİNİ KIRAN DA VAR YÜZÜNÜ YARALAYAN DA

Sosyal medya katil pantolonu konuşuyor! Giyen ya dizini kırıyor ya da yüzünü parçalıyor 3

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Ellin Costa'nın yaşadıkları da geniş yankı uyandırdı. CBC News'e konuşan Costa, pantolonu giydiği sırada düştüğünü, el bileğinin kırıldığını ve yüzünden yaralandığını anlattı.

Şakağındaki kesiğin hastanede tıbbi yapıştırıcıyla kapatıldığını söyleyen Costa, yüzündeki morlukların hâlâ geçmediğini ve yaklaşık altı hafta boyunca alçı kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sosyal medyada yapılan diğer paylaşımlarda ise dirsek ve el bileği kırıkları, ayak bileği burkulmaları, diz yaralanmaları, yüz kesileri, yarılan dudaklar, ezilen ayak parmakları ve kopan tırnaklar gibi farklı yaralanmalar yaşandığı öne sürülüyor.

Ancak bu vakaların büyük bölümü kullanıcıların kendi anlatımlarına ve sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor. Tüm yaralanmaları doğrulayan bağımsız veya resmi bir kayıt bulunmuyor.

"ARTIK DIŞARIDA GİYMİYORUM"

Pantolonu satın alan bazı kullanıcılar ise ürünü artık yalnızca evde giydiklerini söylüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Evde bile sürekli takılıyorum. Merdiven inip çıkmak resmen ölüm kalım meselesine dönüştü" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
moda pantolon
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