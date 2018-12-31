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Gökyüzünde kayda geçen gizemli alev topu videosu merak konusu oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 31.12.2018 13:34 | Son Güncelleme

Endonezya'daki Sulawesi adasında gökyüzünde görüntülenen alev topunun videosunu izleyen binlerce kişi tarafından merak konusu oldu. Gri bulutların arasında beliren dev alev topu çeşitli komplo teorilerine yol açtı.

Endonezya'nın dört büyük adasından biri olan Sulawesi adasında videoya kaydedilen alev topunu andıran gizemli görüntü sosyal medyada komplo teorilerine neden oldu. Bulutların arasında beliren devasa alev topu amatör kameraya kaydedildi.

Gri bulutların arasında oluşan parlak görüntü ve çeşitli patlamaları gösteren video sosyal medyada yayılınca da binlerce kişi tarafından izlendi. Ateş topunun ortaya çıkma nedeni açıklanmasa da merak konusu oldu.

KRAKATAU YANARDAĞ'I İLE İLGİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Sosyal medyada paylaşılan video için bazı kullanıcılar bunun komplo olduğunu dile getirdi. 28 Aralık günü sosyal medyaya yüklenen video çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Yetkililer resmi açıklama yapmaktan kaçındı. Bazı kullanıcılar ise bu görüntünün geçtiğimiz günlerde patlayan Anak Krakatau Yanardağ'ıyla ilgili bir bağlantının olabileceğini öne sürdü.

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Endonezya Sulawesi adası alev topu gökyüzü Gizemli ışık youtube viral

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