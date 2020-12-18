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Gökyüzünün bambaşka bir görüntüye büründüğü ana gidiyoruz! Görenleri kendine hayran bırakan Kuzey Işıkları’nın en güzel fotoğrafları!

Seray Üstün Seray Üstün 18.12.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Gökyüzünün bambaşka bir görüntüye büründüğü ana gidiyoruz! Görenleri kendine hayran bırakan Kuzey Işıkları’nın en güzel fotoğrafları!

Kuzey ışıkları, Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Dünyanın pek çok bölgesinden ziyaretçi akınına uğrayan kuzey ışıkları özellikle evlilik teklifi için tercih edilen ilk adres olmaya devam ediyor. Capture The Atlas tarafından düzenlenen yarışmada kuzey ışıklarını en iyi fotoğraflayan kişiler seçildi. İşte karşınızda en iyi kuzey ışıkları görüntüleri...

Kuzey ışıkları, gördüğünüzde gözlerinize inanamayacağınız muhteşem bir doğa olayıdır. Bilim kurgu filmlerinden fırlamışcasına gökyüzünün bambaşka bir görsel kavuştuğu Kuzey ışıkları için "Yılın Kuzey Işıkları Fotoğrafçısı" yarışması düzenlendi. Yarışmada en iyi 10 fotoğraf seçildi.

Kuzey ışıkları, Aurora Borealis ve Aurora Australis olarak iki farklı enlemde meydana geliyor. Aurora kelimesi ise Roma Şafak Tanrıçası’nın isminden türetiliyor. Cree (Kanada'da yaşayan Algonkinler) halkı bu ilginç olaya Ruhların Dansı adını vermiştir. Kuzey ışıklarının görülme olasılığının en yüksek olduğu dönem Aralık ve Mart ayları arasındadır. 22.00-02.00 saatleri arasında ışıkların görülme ihtimali daha yüksektir. Kuzey ışıklarının izlenmesi için Finlandiya, İsveç ve Norveç ülkeleri en doğru destinasyon alternatifleridir. Danimarka'da Faroe Adaları ve Grönland, İsveç'te Kiruna, İzlanda'da Thingvellir Ulusal Parkı ve Kuzey İskoçya diğer önemli noktalarıdır. İzlanda ve İskandinav ülkeleri dışında Alaska, Kanada ve Rusya'nın bazı bölgeleri berrak gökyüzü ile minimumda kuzey ışıkları avı için iyi bir alternatif oluyor.

KANADA GÖKYÜZÜ ALTINDA

KANADA GÖKYÜZÜ ALTINDA

Parker Burkett tarafından çekilen bu fotoğraf, Kanada’da çekildi. Işıklar çıktığında güzel bir yer bulabilmek için yarıştığını ifade eden Burkett, “Göl kenarına hızlı bir koşuşturma yaptık ve sihir oluştu. Bu gibi deneyimler bana bazen durmam ve neyin tadını çıkarmam gerektiğini hatırlatıyor önümde." ifadelerini kullandı.

AVIN ÖDÜLÜ

avın ödülü

Ben Maze tarafından çekilen bu kare Avustrulya’da kaydedildi. Maze çektiği fotoğrafın sonunda, “Tazmanya'ya iki fotoğraf gezisi sırasında kuzey ışıklarına iki kez tanık olma şansına sahip oldum. Kameralarımızın yakaladığı renkler de inanılmazdı. Klasik yeşil yerine, ekran sarı ve turuncudan pembe ve mora kadar değişiyordu. Memnun olduğum yeterince kare yakaladığımda, sadece başım gökyüzüne doğru eğilmiş olarak kameramın yanında durdum. Doğada bize gezegenimizin gerçek harikalarını gösteren böyle anlar için sonsuza kadar minnettarım" notunu ekledi.

EJDERHA YUMURTASI

dragon egss

Roksolyana Hilevych tarafından çekilen bu kare Norveç’te kaydedildi. Bu fotoğrafı çekebilmek için birçok zorluğa katladığını ifade eden fotoğrafçı yaşadıklarını, “Gimsoya Adaları'nda dolaşırken bu bilinmeyen yeri Lofoten Adaları'nda buldum. O gece çok soğuktu ve sıcaklık -20º C'ye ulaştı. Muhtemelen kuzey ışıklarını izlemek ve fotoğraflamak için en iyi gösterilerden biriydi.” sözleriyle anlattı.

IŞIKLARIN SENFONİSİ

ışıkların senfonisi

Iurie Belegurschi’nin fotoğrafladığı bu kare İzlanda’da çekildi. Karda mahsur kaldığı sırada tesadüfen bu görseli yakaladığını söyleyen fotoğrafçı, "Gece için planım İzlanda'daki Thingvellir Ulusal Parkı'nda kuzey ışıklarını fotoğraflamaktı. Kovalamadan önceki gün kar fırtınası vardı ve yollar karla doluydu. 4 saat bekledikten sonra eve dönmeye karar verdim. Arabam karda kaldı ve yardım beklerken kuzey ışıkları ortaya çıktı. Bu göletin yanında sıkışıp kaldığım için şanslıydım. Kuzey ışıkları ile yapılan bu çekim suya yansıdı. Muhtemelen karda mahsur kaldığım için ilk kez mutluydum.” notunu ekledi.

BÜYÜCÜLÜK KULESİ

BÜYÜCÜLÜK KULESİ

Joaquin Marco'un objektifine yansıyan bu kare İzlanda’da çekildi. Fotoğrafın büyüleyiciliği karşısında etkilendiğini gizlemeyen Marco, “Skogafoss şelalesi, daha önce görmediğim ve o büyülü geceyi özetleyen bir kompozisyon." sözüyle gördüğü doğal güzellikleri anlatmayı tercih etti.

FİNLANDİYA’DA BİR GECE

finlandiyada bir gece

Kim Jensen tarafından çekilen bu fotoğraf, Finlandiya’nın kuzey ışıklarıyla aydınlatıldığı bir geceyi anlatıyor. Saatlerce bekledikten sonra kuzey ışıklarına tesadüfen ulaşan fotoğrafçı o anları, “Finlandiya, Ruka'nın soğuk ormanında –36 C'de bekleyerek saatler geçirdik. Ancak herhangi bir kuzey ışığı hareketi olmadı ve arabalarımıza geri dönmeye karar verdik. Yolda sol tarafımda bir şey gördüm ve arkadaşıma durmasını söyledim. Tek yapmam gereken kara atlamak, kameramı hazırlamak ve çekim yapmaktı! Kompozisyona odaklanmak için herhangi bir planlama veya zaman yoktu. 5 dakika içinde kuzey ışıkları kayboldu ama mutlu sonla biten bir geceydi.” ifadeleriyle anlattı.

BAHAR HAVAİ FİŞEKLERİ

BAHAR HAVAİ FİŞEKLERİ

Ole Salomonsen tarafından çekilen bu kare Norveç’te kaydedildi. Uzun süredir kuzey ışıklarını fotoğraflandırmak için beklediğini ifade eden fotoğrafçı, “O gece tahminin belirsiz olduğu gecelerden biriydi ancak Tromso şehrinden arabayla 20 dakika uzaklıkta olan Ersfjordbotn adlı bu harika yere gitmeye karar verdim. Bunu yaptığım için çok mutlu oldum. Bir saatlik beklemenin ardından başımın üzerinde muhteşem bir gösteri gerçekleşti. Pek çok farklı görüntü çektim ancak bu ön plandaki kayanın üzerinde dururken gökyüzünün her yerine uzanan görütntü kuzey ışıklarının ne kadar şaşırtıcı ve büyük olabileceğini çok iyi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

YAKINSAMA

YAKINSAMA

Agnieszka Mrowka’ın objektifinden çıkan bu görüntü 2020 yılının Eylül ayında İzlanda’da çekildi. Kuzey ışıklarının buzulların üzerine yansıdğı bu kare adeta gökyüzü ve yeryüzünün birleştiğini hissettirmiyor mu?

BİR RÜYA GERÇEK OLDUĞUNDA

BİR RÜYA GERÇEK OLDUĞUNDA

Mohad Almehanna’nın çektiği bu fotoğraf 3 yıllık araştırmanın sonucunda Kanada’da tamamlandı. Kuzey ışıkları için en iyi konumu, mevsimi ve açıları araştırdığını ifade eden fotoğrafçı, “Kuzey Kanada'da bu kompozisyona aşık oldum. Bu fotoğrafı çektiğim gün hava çok zordu; sıcaklık sıfırın 20 derece altındaydı ve kuvvetli rüzgar durumu daha da kolaylaştırmadı. İstediğim fotoğrafın belirli bir vizyonuna sahiptim ve aşırı hava nedeniyle fotoğrafı aşamalar halinde oluşturmak zorunda kaldım” sözlerini sarf etti.

KUZEYE AÇILAN KAPI

KUZEYE AÇILAN KAPI

Filip Hrebenda’nın çektiği bu fotoğraf İzlanda’da kaydedildi. Kuzey ışıklarının görselini yakalayabilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini ifade eden Hrebenda, “Bu fotoğrafı çekmek için, tripodumun olabildiğince sabit olmasını da sağlamalıydım. Zorluklara rağmen, çok özel bir Aurora görüntüsü yakalamayı başardım. Ne kadar yorgun olduğun önemli değil; aurora ortaya çıktığında, coşku her zaman yorgunluğun önüne geçer!” notunu ekledi.

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