Gökyüzünün bambaşka bir görüntüye büründüğü ana gidiyoruz! Görenleri kendine hayran bırakan Kuzey Işıkları’nın en güzel fotoğrafları!

Kuzey ışıkları, gördüğünüzde gözlerinize inanamayacağınız muhteşem bir doğa olayıdır. Bilim kurgu filmlerinden fırlamışcasına gökyüzünün bambaşka bir görsel kavuştuğu Kuzey ışıkları için "Yılın Kuzey Işıkları Fotoğrafçısı" yarışması düzenlendi. Yarışmada en iyi 10 fotoğraf seçildi. Kuzey ışıkları, Aurora Borealis ve Aurora Australis olarak iki farklı enlemde meydana geliyor. Aurora kelimesi ise Roma Şafak Tanrıçası’nın isminden türetiliyor. Cree (Kanada'da yaşayan Algonkinler) halkı bu ilginç olaya Ruhların Dansı adını vermiştir. Kuzey ışıklarının görülme olasılığının en yüksek olduğu dönem Aralık ve Mart ayları arasındadır. 22.00-02.00 saatleri arasında ışıkların görülme ihtimali daha yüksektir. Kuzey ışıklarının izlenmesi için Finlandiya, İsveç ve Norveç ülkeleri en doğru destinasyon alternatifleridir. Danimarka'da Faroe Adaları ve Grönland, İsveç'te Kiruna, İzlanda'da Thingvellir Ulusal Parkı ve Kuzey İskoçya diğer önemli noktalarıdır. İzlanda ve İskandinav ülkeleri dışında Alaska, Kanada ve Rusya'nın bazı bölgeleri berrak gökyüzü ile minimumda kuzey ışıkları avı için iyi bir alternatif oluyor.

KANADA GÖKYÜZÜ ALTINDA Parker Burkett tarafından çekilen bu fotoğraf, Kanada’da çekildi. Işıklar çıktığında güzel bir yer bulabilmek için yarıştığını ifade eden Burkett, “Göl kenarına hızlı bir koşuşturma yaptık ve sihir oluştu. Bu gibi deneyimler bana bazen durmam ve neyin tadını çıkarmam gerektiğini hatırlatıyor önümde." ifadelerini kullandı. AVIN ÖDÜLÜ Ben Maze tarafından çekilen bu kare Avustrulya’da kaydedildi. Maze çektiği fotoğrafın sonunda, “Tazmanya'ya iki fotoğraf gezisi sırasında kuzey ışıklarına iki kez tanık olma şansına sahip oldum. Kameralarımızın yakaladığı renkler de inanılmazdı. Klasik yeşil yerine, ekran sarı ve turuncudan pembe ve mora kadar değişiyordu. Memnun olduğum yeterince kare yakaladığımda, sadece başım gökyüzüne doğru eğilmiş olarak kameramın yanında durdum. Doğada bize gezegenimizin gerçek harikalarını gösteren böyle anlar için sonsuza kadar minnettarım" notunu ekledi. EJDERHA YUMURTASI Roksolyana Hilevych tarafından çekilen bu kare Norveç’te kaydedildi. Bu fotoğrafı çekebilmek için birçok zorluğa katladığını ifade eden fotoğrafçı yaşadıklarını, “Gimsoya Adaları'nda dolaşırken bu bilinmeyen yeri Lofoten Adaları'nda buldum. O gece çok soğuktu ve sıcaklık -20º C'ye ulaştı. Muhtemelen kuzey ışıklarını izlemek ve fotoğraflamak için en iyi gösterilerden biriydi.” sözleriyle anlattı.

IŞIKLARIN SENFONİSİ Iurie Belegurschi’nin fotoğrafladığı bu kare İzlanda’da çekildi. Karda mahsur kaldığı sırada tesadüfen bu görseli yakaladığını söyleyen fotoğrafçı, "Gece için planım İzlanda'daki Thingvellir Ulusal Parkı'nda kuzey ışıklarını fotoğraflamaktı. Kovalamadan önceki gün kar fırtınası vardı ve yollar karla doluydu. 4 saat bekledikten sonra eve dönmeye karar verdim. Arabam karda kaldı ve yardım beklerken kuzey ışıkları ortaya çıktı. Bu göletin yanında sıkışıp kaldığım için şanslıydım. Kuzey ışıkları ile yapılan bu çekim suya yansıdı. Muhtemelen karda mahsur kaldığım için ilk kez mutluydum.” notunu ekledi. BÜYÜCÜLÜK KULESİ Joaquin Marco'un objektifine yansıyan bu kare İzlanda’da çekildi. Fotoğrafın büyüleyiciliği karşısında etkilendiğini gizlemeyen Marco, “Skogafoss şelalesi, daha önce görmediğim ve o büyülü geceyi özetleyen bir kompozisyon." sözüyle gördüğü doğal güzellikleri anlatmayı tercih etti. FİNLANDİYA’DA BİR GECE Kim Jensen tarafından çekilen bu fotoğraf, Finlandiya’nın kuzey ışıklarıyla aydınlatıldığı bir geceyi anlatıyor. Saatlerce bekledikten sonra kuzey ışıklarına tesadüfen ulaşan fotoğrafçı o anları, “Finlandiya, Ruka'nın soğuk ormanında –36 C'de bekleyerek saatler geçirdik. Ancak herhangi bir kuzey ışığı hareketi olmadı ve arabalarımıza geri dönmeye karar verdik. Yolda sol tarafımda bir şey gördüm ve arkadaşıma durmasını söyledim. Tek yapmam gereken kara atlamak, kameramı hazırlamak ve çekim yapmaktı! Kompozisyona odaklanmak için herhangi bir planlama veya zaman yoktu. 5 dakika içinde kuzey ışıkları kayboldu ama mutlu sonla biten bir geceydi.” ifadeleriyle anlattı.