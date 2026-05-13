Göl çekilince ortaya çıktı: Van Gölü'nde şaşırtıcı manzara

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan ayrıca dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini içinde barındıran Van Gölü ve bölgedeki akarsu ve barajlar, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle son yıllarda ciddi su kaybı yaşadı. Özellikle göldeki çekilmeyle birlikte daha önce su altında tarihi kalıntılar ve mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van Gölü Havzası da bu yıl oldukça yağışlı bir dönem geçirirken, birçok su kaynadığının da dolduğu gözlemlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘2026 Su Yılı’ yağış değerlendirmelerine göre, il geneli yağışlarda Van'da 7 ayda son 23 yılın en yüksek seviyesi kaydedildi. Kaydedilen bilgilere göre son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi.

‘BİR YILLIK YAĞIŞLA MÜMKÜN DEĞİL’

Bölgeye düşen yağışlar, önceki yıllarda yaşanan yağış azlığı ve artan buharlaşma nedeniyle metrelerce çekilen Van Gölü’nde göl seviyesindeki düşüşün durmasına neden olurken, gölün bazı kıyalarında halen çekilmenin izleri duruyor.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son yıllarda yağış azlığı nedeniyle Van Gölü'nde ciddi çekilme yaşandığını hatırlatarak 2026 yılında yağışların geçen yıllara göre arttığını ancak bunun gölde çok fazla bir yükselmeye yol açmadığını söyledi.

MİKROBİYALİTLER HALA KIYIDA

Dr. Akkuş, şöyle konuştu:

"Tabi bu akıllara hemen şunu getiriyor, 'kar ve yağmur yağışları bol, Van Gölü yükseliyor mu? Van Gölü’nün çekilmesi uzun bir süreçte meydana geldi ve Van Gölü çok geniş büyük bir ekosistem. Marmara Denizi'nin neredeyse 3'te biri büyüklüğünde bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu yüzden Van Gölü'nün tekrardan yükselmesi bir yıllık yağışlarla olacak bir senaryo değil. Ve gölün büyük oluşu gölün yükselmesinde adeta zorlaştırıyor ve daha önümüzde yaşamadığımız bir yaz ayı var. Yaz ayındaki sıcaklar da önemli. Yağışlar Van Gölü’nde bariz bir yükselme meydana getirmedi ve Van Gölü'nün geri çekildiğindeki kıyılarda açığa çıkan mikrobiyalitler halen kıyı hattı boyunca karada duruyorlar."