Uzmanlar açıkladı! İnsan vücudu bu saat aralığında çalıştığında alarm veriyor

Ünlü doktor Amir Khan, vardiyalı çalışma sisteminin insan biyolojisine aykırı olduğunu söyledi. Sürekli değişen gece ve gündüz mesailerinin uyku düzenini bozduğunu belirten uzman isim, uzun vadede kanserden diyabete kadar birçok ciddi sağlık riskine dikkat çekti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Gece çalışıp gündüz uyuyan milyonlarca kişiyi ilgilendiren dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiliz doktor ve televizyon yüzü Amir Khan, vardiyalı çalışmanın insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini söyledi. Uzman isim, “İnsan bedeni vardiyalı sisteme göre evrimleşmedi” diyerek uyardı.

“VÜCUDUMUZ BUNA UYGUN DEĞİL”

Podcast programında konuşan Dr. Amir Khan, gece ve gündüz sürekli değişen çalışma düzeninin insan biyolojisine ters olduğunu belirtti. Modern çalışma sisteminin insan doğasına uygun olmadığını savunan Khan, özellikle düzensiz vardiyaların uyku düzenini ve genel sağlığı bozduğunu ifade etti.

Ünlü doktor, “Bir hafta gece boyunca ayakta kalıp diğer hafta gündüz çalışmak insan bedeninin kaldırabileceği doğal bir sistem değil” dedi.

“UYUYABİLDİĞİNİZ ZAMAN UYUYUN”

Kendisi de acil serviste çalıştığı dönemde vardiyalı sistemin zorluklarını yaşadığını anlatan Khan, bu süreçte en önemli şeyin fırsat buldukça uyumak olduğunu söyledi.

Uzman isim, sürekli değişen vardiyalar yerine aynı saat düzeninde çalışmanın daha az zarar verebileceğini belirterek, vücudun belli bir ritme alışmasının önemine dikkat çekti.

EN BÜYÜK TEHLİKE BİYOLOJİK SAATİN BOZULMASI

ABD’deki UCLA Health tarafından paylaşılan bilgiler de doktorun açıklamalarını destekledi. Uzmanlara göre vardiyalı çalışma, vücudun “sirkadiyen ritim” adı verilen biyolojik saatini bozuyor.

Özellikle gece vardiyalarının, uyku-uyanıklık döngüsünü altüst ettiği ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

RİSK SANDIĞINIZDAN BÜYÜK

Uzmanlara göre uzun süre vardiyalı çalışan kişilerde şu sağlık sorunlarının görülme riski artıyor:

Kanser
Kalp ve damar hastalıkları
Sindirim sistemi problemleri
Ruh sağlığı bozuklukları
Obezite
Metabolik sendrom
*Tip 2 diyabet

Araştırmalara göre gece vardiyasında çalışan kişilerin, gündüz çalışanlara kıyasla üç kat daha fazla uyku bozukluğu yaşadığı da belirtildi.

