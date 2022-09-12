EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Göl eş anlamlısı nedir? Göl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Göl eş anlamlısı nedir? Göl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göl, durgun suyun çevresi tarafından doğal yollarla çevrilmiş olan herhangi bir dalga ya da akıntısı olmayan su birikintisidir Doğal yollar ile oluşan göller etrafı kara ile çevrili akıntısı olmayan su çukurlardır. Göl kelimesinin eş anlamı olan sözcük de vardır. Peki, göl kelimesinin eş anlamı nedir?

Göl eş anlamlısı nedir? Göl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Göller doğal yollar ile oluşan içleri genellikle yağmur suyu ile dolu çukurlardır. Göl kelimesi dilimizde kökeni Eski Türkçeye dayanan kelimelerden birisidir. Eski Türçede "köl" olarak yazılan kelime "göl, su birikintisi" anlamına gelir. Türkçede ilk sesteki k- > g- değişimi sonucunda "göl" hâlini almıştır.

Haysiyet eş anlamlısı nedir? Haysiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHaysiyet eş anlamlısı nedir? Haysiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Göl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Göl, sözlük anlamı ile durgun suyun çevresi tarafından doğal yollarla çevrilmiş olan herhangi bir dalga ya da akıntısı olmayan su birikintisidir. Gölün eş anlamlısı olan sözcük de göl yerine kullanılabilir. Göl kelimesinin eş anlamı olan sözcük "duru su"dur.

Haylaz eş anlamlısı nedir? Haylaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHaylaz eş anlamlısı nedir? Haylaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gölün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Göl sözcüğü mecazi anlamda da kullanılır. Kalabalık bir durumu ifade etmek için göl kelimesinden yararlanılabilir. Duru su eş anlamlısı da cümle içerisinde kullanılabilir. Örnek cümleler şu şekildedir:

  • Duru sudaki su seviyesi geçtiğimiz yıldan daha fazlaydı.
  • Duru suyun derinliği tahminimizden daha azmış.
  • Duru suyun üstünde güneşin batışı o kadar güzel yansımıştı ki hayran olmamak elde değildi.
Asır eş anlamlısı nedir? Asır kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAsır eş anlamlısı nedir? Asır kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?
YÖKDİL/2 sorgulama ekranı!YÖKDİL/2 sorgulama ekranı!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

İlginizi Çekebilir

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.