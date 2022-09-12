Göl eş anlamlısı nedir? Göl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Göller doğal yollar ile oluşan içleri genellikle yağmur suyu ile dolu çukurlardır. Göl kelimesi dilimizde kökeni Eski Türkçeye dayanan kelimelerden birisidir. Eski Türçede "köl" olarak yazılan kelime "göl, su birikintisi" anlamına gelir. Türkçede ilk sesteki k- > g- değişimi sonucunda "göl" hâlini almıştır.

Göl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Göl, sözlük anlamı ile durgun suyun çevresi tarafından doğal yollarla çevrilmiş olan herhangi bir dalga ya da akıntısı olmayan su birikintisidir. Gölün eş anlamlısı olan sözcük de göl yerine kullanılabilir. Göl kelimesinin eş anlamı olan sözcük "duru su"dur.

Gölün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Göl sözcüğü mecazi anlamda da kullanılır. Kalabalık bir durumu ifade etmek için göl kelimesinden yararlanılabilir. Duru su eş anlamlısı da cümle içerisinde kullanılabilir. Örnek cümleler şu şekildedir:

Duru sudaki su seviyesi geçtiğimiz yıldan daha fazlaydı.

Duru suyun derinliği tahminimizden daha azmış.

Duru suyun üstünde güneşin batışı o kadar güzel yansımıştı ki hayran olmamak elde değildi.



