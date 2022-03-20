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Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

20.03.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1980 yılında seyircilerle buluşan Gol Kralı filminin başrolünde unutulmaz oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. Komedi türündeki Gol Kralı filminin yönetmenliği Kartal Tibet'e ait. Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Gol Kralı zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından uyarlanan Gol Kralı filminin senaristliğini Osman Seden yaptı. Filmde Kemal Sunal, 'Sait Sarıoğlu' karakterine hayat veriyor. İşte Gol Kralı filmi hakkında detaylar...

GOL KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1980'de hazırlanan Gol Kralı filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

GOL KRALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sokakta gezerken futbol meraklısı Sevim Ferferik'i gören Sait Sarıoğlu gönlünü kaptırır. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Ancak nişanlanan ikilinin arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’e de geçer. Nişanlısının sevgisi için futbolla ilgilenmeye başlayan Sait, iyi bir futbolcu olmaya karar verir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Sait Sarıoğlu
Mürüvvet Sim - Mademoiselle Angel
Suna Yıldızoğlu - Sevim Ferferik (Kerkenez Sevim)
Hüseyin Kutman - Hündar Dubara
Suzan Avcı - Meçhure
Mete Sezer - Antrenör Tomson
Gülnur Akay - Hemşire Hacer
Muadelet Tibet - Sait'in Teyzesi Berrin
Reha Yurdakul - Hasip Ferferik
Zeki Sezer - Selami
Ajlan Aktuğ - Üçkağıtçı Ercan
Gölge Başar - İspanyol Aysel
Yavuz Şimşek - Duvar Ahmet

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Kemal Sunal
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