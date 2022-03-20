Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Gol Kralı zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından uyarlanan Gol Kralı filminin senaristliğini Osman Seden yaptı. Filmde Kemal Sunal, 'Sait Sarıoğlu' karakterine hayat veriyor. İşte Gol Kralı filmi hakkında detaylar...

GOL KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1980'de hazırlanan Gol Kralı filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

GOL KRALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sokakta gezerken futbol meraklısı Sevim Ferferik'i gören Sait Sarıoğlu gönlünü kaptırır. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Ancak nişanlanan ikilinin arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’e de geçer. Nişanlısının sevgisi için futbolla ilgilenmeye başlayan Sait, iyi bir futbolcu olmaya karar verir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Sait Sarıoğlu

Mürüvvet Sim - Mademoiselle Angel

Suna Yıldızoğlu - Sevim Ferferik (Kerkenez Sevim)

Hüseyin Kutman - Hündar Dubara

Suzan Avcı - Meçhure

Mete Sezer - Antrenör Tomson

Gülnur Akay - Hemşire Hacer

Muadelet Tibet - Sait'in Teyzesi Berrin

Reha Yurdakul - Hasip Ferferik

Zeki Sezer - Selami

Ajlan Aktuğ - Üçkağıtçı Ercan

Gölge Başar - İspanyol Aysel

Yavuz Şimşek - Duvar Ahmet

