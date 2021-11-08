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Golbol Avrupa Şampiyonası

08.11.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Erkek Milli Takımı: 7 - Finlandiya: 4

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Finlandiya'yı 7-4 mağlup etti.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 4-3 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan 7-4 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki tek mağlubiyetini dün Almanya karşısında almıştı.

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Samsun Finlandiya Türkiye

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