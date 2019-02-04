Gölcük Gölü'nde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

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HABER  | 04.02.2019 19:30 | Son Güncelleme

Isparta merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Gölü'nde, telef olmuş at bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi yetkililerinin sudan çıkardığı at, götürüldüğü yerde gömüldü.

Isparta'da günübirlik dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarının karşılandığı Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Gölcük Gölü'ne gelenler, dün, suda telef olmuş at olduğunu gördü.

YETKİLİLER SUYUN İÇİNDEKİ ATI ÇIKARDI

Atı fark edenler, hemen görevlilere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi'ne bağlı yetkililer, göle gelerek, suyun içindeki atı çıkardı.

Neden telef olduğu bilinmeyen at, olay yerinden alınıp, götürüldüğü yerde gömüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ısparta Gölcük Gölü at

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