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    4. Golf oynamak istemişlerdi! Korkunç anlar: Timsah yeşilliklerin arasından bir anda belirince...

    Golf oynamak istemişlerdi! Korkunç anlar: Timsah yeşilliklerin arasından bir anda belirince...

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    26.02.2024 09:20
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    Sosyal medyada bir timsahın golf arabasındaki iki kişiye saldırmaya çalıştığı anlar gündem oldu. Görüntülerde seyir halindeki golf arabasına bir anda koşmaya başlayan timsahın arabanın yoldan çıkmasına sebep olduğu görülüyor.

    ABD'nin güneydoğu eyaletlerinden olan Florida'da sürekli bu tip olaylar yaşanabiliyor. Artık hayvanların doğal yaşam alanlarının içine kadar uzanan insan yaşamı, bu tarz karşılaşmaların sayısını iyiden iyiye artırıyor. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bu videoda da bir golf sahasına saldıran timsah görüntülendi.

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    GÖLE UÇTULAR

    Engebeli arazide yeşillikler arasından yola doğru koşan timsah, golf arabasının yoldan çıkmasına neden oldu.

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    Sağa doğru keskin bir şekilde direksiyonunu çeviren golf arabasının gölete uçtuğu görüldü.

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    Anahtar Kelimeler:
    Florida Golf timsah
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