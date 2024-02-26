Golf oynamak istemişlerdi! Korkunç anlar: Timsah yeşilliklerin arasından bir anda belirince...

ABD'nin güneydoğu eyaletlerinden olan Florida'da sürekli bu tip olaylar yaşanabiliyor. Artık hayvanların doğal yaşam alanlarının içine kadar uzanan insan yaşamı, bu tarz karşılaşmaların sayısını iyiden iyiye artırıyor. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bu videoda da bir golf sahasına saldıran timsah görüntülendi.

GÖLE UÇTULAR

Engebeli arazide yeşillikler arasından yola doğru koşan timsah, golf arabasının yoldan çıkmasına neden oldu.

Sağa doğru keskin bir şekilde direksiyonunu çeviren golf arabasının gölete uçtuğu görüldü.





