Golovin Galatasaray Formasıyla Gündem Yarattı!

Rus yıldız Aleksandr Golovin'in Galatasaray forması giymesi transfer dedikodularını alevlendirdi.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

FORMAYI GİYDİ

Monaco'nun başarılı orta saha oyuncusu Aleksandr Golovin, eski takım arkadaşı ve şu anda Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'un kendisine hediye ettiği sarı-kırmızılı formayı giyerek poz verdi. Jakobs, bu anı sosyal medya hesabından paylaşarak Galatasaray taraftarlarını adeta coşturdu. Golovin'in bu paylaşımı, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Özellikle Dries Mertens'in ayrılışının ardından 10 numara pozisyonu için arayışta olan Galatasaray'ın, Golovin'i transfer edebileceği iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Rus futbolcunun Monaco ile olan sözleşmesi ve bonservis bedeli, transferin önündeki en büyük engeller olarak görülse de, Jakobs'un bu sürpriz hediyesi ve Golovin'in pozitif yaklaşımı, Galatasaraylı taraftarların umutlarını yeşertti.

Aleksandr Golovin, Monaco formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta görev alırken, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Oyun zekası, teknik yetenekleri ve pas dağıtımındaki başarısıyla tanınan Golovin, Galatasaray'a transfer olması halinde orta sahaya önemli bir katkı sağlayabilir. Galatasaray yönetiminin, bu transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise merak konusu. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar Golovin transferiyle ilgili gelecek haberleri heyecanla bekliyor.

Golovin'in Galatasaray formasıyla verdiği poz, sadece bir jest miydi, yoksa transferin habercisi mi? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak şurası kesin ki, bu olay Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yarattı ve transfer beklentilerini artırdı.