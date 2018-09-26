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Gonca Akkuş ve Ebru Şallı arabulucu istemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Gonca Akkuş'un 10 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği eski manken Ebru Şallı'ya açtığı 'Öteki kadın' davasında, taraflar mahkemenin 'arabulucu' teklifini kabul etmedi

Gonca Akkuş ve Ebru Şallı arabulucu istemedi

Gonca Akkuş, eski eşi finansçı Uğur Akkuş'la 10 yıllık evliliğinin yıkılmasına neden olarak gösterdiği eski manken Ebru Şallı'ya, geçen yıl 70 bin TL talepli manevi tazminat davası açmıştı. Akkuş çifti, Mayıs ayında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan tazminat davasında Gonca Akkuş, 2017 yılının yaz aylarında Ebru Şallı'nın eşiyle Bodrum'da teknede el ele pozlar verdiğini, evliliklerinin bittiğine ilişkin kamuoyunu yanıltan açıklamalar yaptığını ileri sürdü.

Ebru Şallı'nın eşiyle evlilik dışı ilişkinin yuvasını yıktığını belirten Gonca Akkuş, öğrenim gördüğü üniversiteye bile gidemediğini ifade etti.

'YALAN HABERLERİ MAHKEMEYE DELİL OLARAK SUNUYOR'

Ebru Şallı ise mahkemeye avukatı aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde, Uğur Akkuş'la birlikte yaşadığı iddialarını yalanladı. Ebru Şallı, evinde 2 çocuğuyla yaşadığını kaydederek kendisi hakkında magazin habercilerin bir çok yalan haber yaptığını, Gonca Akkuş'un da bu yalan haberleri delil olarak mahkemeye sunduğunu öne sürdü.

Ebru Şallı, Gonca Akkuş'un her gün televizyonlara çıkıp, sözde ilişki nedeniyle hamileliğini sonlandırdığını anlatarak kolay yoldan şöhreti yakalamayı amaçladığını, bunun için de kendisini hedef seçtiğini ileri sürdü. Ebru Şallı, Gonca Akkuş'un mutlu bir evliliği olduğundan bahsedilemeyeceğini, yuvasının yıkılmasını da sözde ilişkiye bağlamasının çelişkili olduğunu iddia etti.

İstenilen 70 bin TL tazminatın fazla olduğunu öne süren Ebru Şallı, Gonca Akkuş'un yaptığı açıklamalarla açtığı davanın çelişkili olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme önceki gün görülen duruşmada tarafları sulh olmaya teşvik ederek, arabulucu isteyip istemediklerini sordu. Ancak iki tarafta sulh olmak istemeyerek arabulucu önerisini reddetti. Mahkeme, son delillerin sunulması için süre vererek davayı erteledi.

DHA

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Gonca Akkuş ve Ebru Şallı Gonca Akkuş Ebru Şallı

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