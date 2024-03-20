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7 aylık hamile olan Gonca Vuslateri sevgilisiyle evlendi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 17:00
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Bambaşka Biri dizisinde Sedef rolüne hayat veren Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu söylemişti. Yedi aylık hamile olan Vuslateri, sadece adını bildiğimiz tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle evlendi.

7 aylık hamile olan Gonca Vuslateri sevgilisiyle evlendi!

Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sevgilisinden 7 aylık hamile olan Vuslateri anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu. Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti.

GONCA VUSLATERİ2

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"ERKEK ARKADAŞIMLA ORTAK YANIMIZ YOK"

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Vuslateri, sevgilisiyle ilgili konuşmuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

GONCA VUSLATERİ3

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre, Gonca Vuslateri, sadece adını bildiğimiz tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendi. 7 aylık hamile olan Vuslateri, sevgilisi Levent Bey ile öğle saatlerinde aile arasında yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi.

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