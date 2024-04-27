MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri anne oldu! Kızına bakın ne isim koydu

Gonca Vuslateri anne oldu! Kızına bakın ne isim koydu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 07:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Levent isimli sevgilisiyle dünyaevine giren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu. Güzel haberi Başak Sayan duyurdu.

Gonca Vuslateri anne oldu! Kızına bakın ne isim koydu

Birkaç ay önce hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturmuştu.

Nikahta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.

GONCA 1

ERKEN DOĞUM YAPTI

Ünlü oyuncunun doğum haberini ise yakın arkadaşı Başak Sayan yaptığı paylaşımla duyurdu. Fenalaşan oyuncu, Bahçelievler’deki özel bir hastanede erken doğum yaptı.

GONCA 2

35’inci haftasında çocuğunu kucağına alan Vuslateri ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncunun Instagram hesabından en son “Hamilelikte son haftalar” paylaşımı yaptığı görüldü.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Yılmaz'ın göndermesi olay olmuştu! Hasan Can Kaya'dan 'veteran komedyen' yanıtıCem Yılmaz'ın göndermesi olay olmuştu! Hasan Can Kaya'dan 'veteran komedyen' yanıtı
Şevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! Bomba isim geri geliyorŞevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! Bomba isim geri geliyor
Spor salonu pozları olay yarattı! Yorum yağdıSpor salonu pozları olay yarattı! Yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu fotoğrafı çocuğun
En Çok Okunan Haberler
''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

Lokanta ve kafelerde, yiyecek ve içecek KDV oranları artırıldı!

Lokanta ve kafelerde, yiyecek ve içecek KDV oranları artırıldı!

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11 çıktığı ilk maçta golünü atarak tarihe geçti!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11 çıktığı ilk maçta golünü atarak tarihe geçti!

Altın değerinde şifalı bitki: Kilosu 5 bin lira

Altın değerinde şifalı bitki: Kilosu 5 bin lira

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.