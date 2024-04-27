Gonca Vuslateri anne oldu! Kızına bakın ne isim koydu

Birkaç ay önce hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturmuştu.

Nikahta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.

ERKEN DOĞUM YAPTI

Ünlü oyuncunun doğum haberini ise yakın arkadaşı Başak Sayan yaptığı paylaşımla duyurdu. Fenalaşan oyuncu, Bahçelievler’deki özel bir hastanede erken doğum yaptı.

35’inci haftasında çocuğunu kucağına alan Vuslateri ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncunun Instagram hesabından en son “Hamilelikte son haftalar” paylaşımı yaptığı görüldü.







